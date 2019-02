Mange troede, at Donald Trumps State of the Union-tale ville ende som en ren krigserklæring imod præsidentens politiske fjender. Men istedet endte sceancen med en vaskeægte fødselsdagssang.

Efter Præsidentens således havde introduceret den 81-årige Judah Samet, der ikke alene overlevede synagoge-massakren i Pittsburgh i 2018 men også Hitlers holocaust, tilføjede Trump, at Samet såmænd også havde fødselsdag.

Judah Samet flydte 81 år. Og mens Donald Trump så smilende til, brød salen ud i sang - 'Happy Birthday'.

Judah Samet nyder sig fødselsdagssang.

Med en stort smil i ansigtet dirigerede Donald Trump nu den syngende kongres.

Og den improviserede fødselsdagssang var ikke aftenens eneste glade overraskelse.

Således høstede Donald Trump flere stående bifald, ikke alene fra den republikanske men også fra den demokratiske side af salen.

Og selv kongressens flertalsleder Nancy Pelosi, der ellers betragtes som Trumps værste politiske fjende, klappede med, da Trump lykønskede kongressens mange nye, kvindelige medlemmer.

Blandt andre af Trumps special-inviterede gæster var astronauten Buzz Aldrin, bedstemoderen Alice Johnson, som Trump sidste år fik løsladt fra en livstidsdom og den ti-årige kræftpatient Grace Eline, der selv har været med til at indsamle penge til sygdommens bekæmpelse.

Efter Trumps tale, gav den 45-årige demokratiske guvernørkandidat Stacey Abrams sit partis officielle respons.

