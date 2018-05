Politiet har afspærret et stykke af en landevej øst for Svendborg, efter at en person er blevet kørt ned.

En fodgænger er onsdag afgået ved døden, efter at pågældende blev kørt ned af en lastbil på en landevej uden for Svendborg.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen. Han fortæller, at politiet fik anmeldelsen om ulykken klokken 10.55.

Politiet har spærret vejen ved ulykken, mens undersøgelser pågår. En bilinspektør er tilkaldt og skal afdække de nærmere omstændigheder.

Tidligere var Nyborgvej øst for Svendborg spærret mellem Skovmøllevej og Holmdrup Huse, oplyser politiet, men strækningen er genåbnet.

Politiet skal foruden at undersøge stedet også afhøre vidner og lastbilchaufføren.

- Der er nogle chokerede vidner, som skal afhøres, og bilinspektøren skal se på selve ulykken. Derfor kan jeg endnu ikke sige noget konkret om selve hændelsesforløbet, siger vagtchefen.

De pårørende er endnu ikke underrettet, og derfor vil politiet endnu ikke oplyse offerets alder eller køn.

/ritzau/