Yes! Endelig bliver der diskuteret handicappolitik i en valgkamp.

Men midt i jublen bekymrer kvinden bag #enmillionstemmer sig om et særligt ord i Socialdemokratiets handicapudspil.

‘Kommunerne’.

S vil nemlig sikre, at det ikke længere skal være en kamp at få den hjælp, man har brug for, og det skal ske ‘i samarbejde med kommunerne’.

Socialdemokratiets handicapudspil Der er seks punkter i Socialdemokratiets nye udspil. De er som følger: Mere tid på ungdomsuddannelsen: Bedre mulighed for dispensation fra eksempelvis fravær på ungdomsuddannelserne

Fleksible regler: Der skal være bedre muligheder for at tage praktikperioder på særlige vilkår på erhvervsskoler og videregående uddannelser.

Det skal ikke være en kamp at få hjælp: Der skal indføres langsigtede planer og bevillinger, ligesom det skal være lettere at beholde den hjælp, som man allerede har fået tilkendt. Overgangen fra 17 til 18 år som handicappet skal også være nemmere.

Specialeplanlægning: Der skal dannes et nationalt overblik over socialområdet, så borgerne får tilbudt den rette hjælp, og det er de rigtige løsninger, der benyttes.

Sundhedstjek til mennesker med psykisk sygdom og handicap: Der skal indføres et årligt sundhedstjek for mennesker, der har betydelige kognitive eller psykiske funktionsnedsættelser.

Gratis tandpleje: Der skal være gratis og opsøgende tandpleje til mennesker med handicap eller psykisk sygdom.

»Allerede nu har Mette Frederiksen (S) altså lagt sig fast på, at opgaven skal blive i kommunerne,« konstaterer Monica Lylloff, der uddannet jurist, medstifter af Facebookgruppen ‘Bak op om pårørende til handicap og psykisk sårbarhed’, en af bagmændene bag #enmillionstemmer og ikke mindst mor til tre børn med hver deres særlige behov.

Hun kender - om nogen - til de problemer, som familier med handicappede børn eller voksne løber ind i. Hun har selv kæmpet kampene, og hun modtager hver dag nye historier fra andre pårørende.

»Politikerne er nødt til at stille spørgsmålet: Er kommunerne den rigtige myndighed til at varetage handicapområdet? Er de overhovedet gearet til den opgave?,« siger hun og fortsætter:

»Lige nu er der faktisk frit lejde for 98 kommuner til at fortolke loven præcis, som de har lyst til, eller hvad der nu lige passer med deres pengepung.«

Solid romkugle

Efter Socialdemokraterne overfor B.T. mandag aften luftede deres udspil på handicapområdet, er formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, klar til at kvittere med en af Mette Frederiksens yndlingskager.

»Det er virkelig positivt, at en statsministerkandidat tager handicapområdet op i en valgkamp. Mette Frederiksen fortjener en solid romkugle efter udspillet,« siger han.

Umiddelbart burde der også være stemmer at hente i netop det område. Ifølge en meningsmåling, som LEV har fået foretaget hos Kantar Gallup, mener 90 pct. af danskerne, at det er en del af kernevelfærden at skabe tryghed og trivsel for mennesker med udviklingshæmning.

To ud af tre danskere mener ligefrem, at ‘kommunerne bør forbedre serviceniveauet i forhold til voksne med udviklingshæmning og familier med et barn med udviklingshæmning, også selvom det vil resultere i skattestigninger’.

Det er menneskers liv, det drejer sig om. Det er ikke en byggetilladelse til et skur i baghaven. Monica Lylloff

Monica Lylloff oplever også en kæmpe opbakning Facebook-gruppen. Alene det første døgn fik gruppen 1.000 medlemmer. Tre måneder senere har mere end 10.000 meldt sig ind.

Ligesom Thorkild Olesen sætter Monica Lylloff også pris på, at et parti midt i en valgkamp kommer med et udspil.

»Det er positivt, at man fra et parti siger, at vi er nødt til at gøre noget her. Så håber jeg bare, at det ikke kun er for at lukke munden på os,« siger hun.

Glemt, tysset og tiet ihjel

Under #enmillionstemmer er det nemlig lykkedes pårørende til handicappede og psykisk sårbare at samle en fælles front.

Monica Lylloff har tre børn med særlige behov. 11-årige Emma er spastisk lammet og mental udviklet som en treårig mens tvillingesøsteren Sarah er normalt begavet men har ADHD. Storebror Kristoffer blev for fire år siden diagnosticeret med GUA og angst.

»Det er en gruppe mennesker, som aldrig har råbt højt, fordi de enten har været drænet for ressourcer eller ikke tør af frygt for, hvad det betyder for deres sag hos kommunen,« siger Monica Lylloff og fortsætter:

»Derfor bliver deres historier glemt, tysset eller tiet ihjel.«

Og man skal ikke læse ret mange af de historier, der bliver delt under #enmillionstemmer for at se, at den ikke bare er gal i én kommune.

»Det er et landsdækkende problem, og derfor er mor og far på Borgen også nødt til at tage sig af det i stedet for blot at sende os tilbage til kommunen, som så kan undskylde med, at de ikke har pengene,« siger Monica Lylloff og fortsætter:

»Det er bare en lang ansvarsfralæggelse. Det er menneskers liv, det drejer sig om. Det er ikke en byggetilladelse til et skur i baghaven.«

F.eks. er et gåstativ i nogle kommuner et behandlingsredskab, som regionen skal betale for, mens de i andre er et hjælpemiddel, som kommunen betaler for.

Ligeledes kan man i nogle kommuner få tabt arbejdsfortjeneste, hvis ens barn har ADHD, mens man i andre kommuner ikke er målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste.

Frygter ny arbejdsgruppe

Monica Lylloff håber derfor på at se noget mere konkret fra Socialdemokratiet.

Tre kritiske områder: Monica Lylloff kan på baggrund af vidensdelingen i Facebook-gruppen ‘Bak op om de pårørende til handicap og psykisk sårbarhed’ udpege tre problematikker, der især stikker ud: Tabt arbejdsfortjeneste Hvem kan få tabt arbejdsfortjeneste? I nogle kommuner er ADHD f.eks. indenfor målgruppen, mens diagnosen i andre kommuner ikke er. Derudover er der problemer i fht. Dagpenge, hvis man har fået tabt arbejdsfortjeneste, da det ikke anses for et arbejde. Ledsagerproblematik Afhængig af, om du har en fysisk funktionsnedsættelse eller både har fysisk og kognitiv funktionsnedsættelse hører din sag til under to forskellige paragraffer. Det betyder i praksis, at en person, der kun har fysisk funktionsnedsættelsen kan få bevilget langt flere ledsagertimer, end en person, som både er ramt kognitiv og fysisk. Konsekvens for kommunen Klagesystemet omkring kommunerne betyder, at en kommune kan træffe åbenlyst forkerte afgørelser, uden det har nogen konsekvenser. Til gengælds slipper kommunen for at betale for ydelsen eller hjælpemidlet i den periode, hvor sagen behandlet i Ankestyrelsen. En sag kan sendes frem og tilbage mellem kommune og ankestyrelse flere gange, mens familien ikke kan andet end at vente - uden hjælp.

Hendes største frygt er, at det ligesom med den nuværende regering ender med en arbejdsgruppe, der i tre år skal ‘se på sagen’.

Hun har efter en høring i gruppen selv lavet samlet de mest dominerende problemstillinger på området og udarbejdet konkrete løsningsforslag.

Det bliver efter valget sendt i høring hos store handicaporganisationer, hvorefter kataloget bliver afleveret til de ansvarlige ordfører:

»Så behøver de ikke nedsætte en nye arbejdsgruppe. Det arbejde har vi gjort,« siger hun.