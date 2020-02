Direktøren for flyselskabet Ryanair Michael O’Leary er kommet ud i et nyt stormvejr.

Årsagen er udtalelser til avisen Times, hvor han knytter risikoen for terror direkte til muslimske mænd.

Han spørger, hvem de potentielle bombemænd er, og giver selv svaret:

»Det vil generelt være mænd af muslimsk oprindelse. Men du kan ikke sige den slags, fordi det er racistisk. For 30 år siden kom truslen fra irere. Hvis det er fra muslimske mænd truslen kommer fra, så er det den trussel, der skal håndteres,« siger han til avisen.

Ryanairs direktør Michael O'Leary Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Ryanairs direktør Michael O'Leary Foto: Niels Ahlmann Olesen

Derfor mener Michael O'Leary, at de muslimske mænd skal tjekkes ekstra grundigt i sikkerhedskontrollen - især hvis de rejser alene.

Til gengæld skal muslimske familier med børn have lettere ved at komme igennem security-kontrollen, fordi risikoen for, at de vil sprænge flyet i luften, er mindre.

Udtalelserne blev hurtigt fordømt, skriver blandt andet BBC og Daily Mail.

Blandt andet var det muslimske råd i Storbritannien MCB hurtigt ude med et modangreb.

'Direktørens udtalelser er udtryk for racisme, diskrimination og islamofobi', lød det på Twitter fra en unavngiven talsmand.

Også politisk har direktørens kommentarer vakt opsigt.

Medlem af parlamentet for Labour Khalid Mahmood fortæller til Times, at direktøren ‘fremmer racisme, og at hvide mennesker i så fald også skal tjekkes for, om de er fascister’.

»Hvis han kan fortælle, hvad farve muslimer har, så vil jeg meget gerne lære det af ham. Du kan ikke bedømme en bog på dens omslag,« siger Khalid Mahmood.

Ryaniar-fly Foto: ANDREAS SOLARO Vis mere Ryaniar-fly Foto: ANDREAS SOLARO

Efterfølgende har Ryanair og Michael O’Leary delvis måtte trække i land, og selskabet forsvarer sig blandt andet med, at overskriften i Times - ‘flyboss vil have ekstra tjek af muslimer’ - er en stramning.

»Michael O’Learys ærinde var at få en mere effektiv sikkerhedskontrol for alle passagerer uden unødige køer. Han undskylder for enhver fornærmelse mod nogle grupper forårsaget af dagens forkerte overskrift,« lyder det blandt andet ifølge BBC.