Et Norwegian-fly fra Københavns Lufthavn med kurs mod Nice Côte d'Azur-lufthavnen i Frankrig blev søndag ramt af voldsom turbulens over alperne.

Flyet blev rystet så godt og grundigt rundt, at to medlemmer af besætningen blev kvæstet.

»DY3646 fra København til Nice søndag den 25. juli blev ramt af turbulens. To medlemmer af kabinepersonalet kom til skade som direkte resultat af turbulensen. Flyet fortsatte til Nice som planlagt, og der var ingen yderlige hændelser på turen,« udtaler presseansvarlig i Norwegian, Mika Sihvonen til B.T.

»Vores piloter er udannet til at håndtere sådanne hændelser, og sikkerheden af vores passagerer og personale er vores topprioritet,« fortsætter Sihvonen.

En af Norwegians fly i luften. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere En af Norwegians fly i luften. Foto: Mads Claus Rasmussen

Flyvet skulle returnere fra Nice til København samme aften, men det kom ikke på vingerne som planlagt.

»Vi skulle flyve hjem fra Nice, så det var kaptajnen der fortalte, at det var sket på turen derned. Vi skulle jo flyve hjem søndag aften, så vores fly hjem fra Nice blev aflyst på grund af det. Der var to fra besætningen, der var kommet til skade,« fortæller Sten Monty, der sammen med sin kone og sin datter skulle hjem fra ferie.

Piloten fortalte først passagerne om den voldsomme turbulens mandag morgen.

»Det må have været kraftigt. Han sagde, at det var normalt for årstiden, og de ville forsøge at flyve uden om. Vi opdagede ikke noget på vejen hjem,« siger han.

Norwegian fly i luften. Foto: Vibeke Toft Vis mere Norwegian fly i luften. Foto: Vibeke Toft

Dog får flyselskabet ikke topkarakterer fra Sten Monty for håndteringen af det kaos, der opstod i lufthavnen.

»Vi fik ikke noget information søndag aften. Det var først mandag formiddag, vi fandt ud af, hvad der var sket. Det var ret kaotisk, og det var en fyldt maskine, så der stod 150 danskere der,« siger han.

Norwegian oplyser til B.T., at de undskylder den forsinkelse, der opstod efter hændelsen over alperne.

Ifølge flyselskabet sørgede de for overnatning til de strandede kunder.