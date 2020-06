Unge amerikanere har mindre sex end før årtusindskiftet.

Nu kan der for flere unge amerikanere gå måneder og år uden seksuelle interaktioner, ifølge forskere fra San Diego State University, som har undersøgt data fra amerikanske spørgeskemaer fra 2000 til 2018.

Det skriver mediet Medical Xpress ifølge Videnskab.dk.

Studiet viser, at den seksuelle inaktivitet blandt unge amerikanske mænd og kvinder er steget de seneste to årtier. Seksuel inaktivitet er defineret som ikke at have haft sex i et år eller mere.

Mellem 2000 og 2018 steg inaktiviteten blandt de unge mænd i alderen 18 til 25 år fra 19 procent til 31 procent. Det vil sige, at én ud af tre ikke har haft sex i det forløbne år.

Blandt de lidt ældre 25 til 34-årige blev seksuel inaktivitet samtidig fordoblet blandt mænd, fra 7 procent til 14 procent, og næsten fordoblet blandt kvinder, fra 7 procent til 13 procent, skriver Medical Xpress.

Årsagen til den seksuelle inaktivitet skal blandt andet findes i det samfund, vi lever i og udviklingen af internettet og digitale medier, foreslår Jean Twenge, som er professor i psykologi ved San Diego State University overfor Medical Xpress, skriver Videnskab.dk.

Hun skriver i en artikel til studiet, at selvom børn kommer tidligere i puberteten, er de unge længere tid om få et voksenliv. De udsætter at få et arbejde og karriere, flytte ud af deres forældres hjem, bo med en partner og få børn og hus.

»De vælger at bruge deres fritid på at kommunikere ved hjælp af deres telefoner i stedet for ansigt til ansigt. Når folk ikke er ansigt til ansigt, vil de sandsynligvis have mindre sex,« foreslår Jean Twenge i studiet, skriver Medical Xpress ifølge Videnskab.dk.

Studiet viser også, at hyppigheden af seksuelle akter blandt dem, som er seksuelt aktive, også er faldet. Færre mennesker har simpelthen sex mindst en gang om ugen. Det gælder især dem med en fast seksuel partner.

Det er dog vigtigt at skelne mellem årsagerne til faldet i sex blandt de to grupper af henholdsvis inaktive og aktive.

»Mens den gennemsnitlige seksuelle hyppighed blandt dem, der var seksuelt aktive, måske afspejler deres prioriteter og præferencer, kan seksuel inaktivitet muligvis afspejle et fravær af seksuelt intime forhold med væsentligt forskellige konsekvenser for folkesundheden og samfundet,« siger studiets hovedforfatter Dr. Peter Ueda, en forsker ved Karolinska Institute i Sverige, til Medical Xpress ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk