Det er ikke bare sommeren og computerspillet Fortnite, der har været kogende i år. Også det danske boligmarked kan i disse årets døende dage gøre status over en periode med masser af nyt til de boligsøgende.

62.308 huse er der blevet udbudt til salg mod godt 60.000 sidste år og 58.374 i 2016.

Det samme gør sig gældende for antallet af nyudbudte sommerhuse, hvor over 1.350 fritidshuse mere end sidste år fandt vejen til mæglernes vinduer.

»Der er godt gang i boligmarkedet i hele landet, og de flere købere lokker sælgerne frem. Der er både tidsmæssige og mentale omkostninger ved at have en bolig til salg, så når der er mange købere i markedet, er det naturligt, at der også er mange familier, der overvejer, om det er nu, de skal sætte deres bolig til salg,« siger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nordea Kredit, til Boliga.

»Som køber er det dejligt, når der er meget at vælge imellem. Samtidigt kan et stort udbud i det ønskede område betyde, at sælgerne er nemmere at tale med, og at man dermed nemmere får et afslag.«

Fremtiden bringer...

Har man hørt bare en anelse efter i økonomi for begyndere, ringer der nok en lighedsklokke mellem udbud og priser. Og selvom det store antal boliger på markedet altså kan give anledning til at trykke sælgerne lidt på maven, så forventer man hos Nordea, at huspriserne vil fortsætte op:

»Konkret forventer vi, at huspriserne vil stige med cirka 3,5 procent i 2019 og med yderligere 2,5 procent i 2020. Det er i begge tilfælde mere end den almindelige inflation, og også mere end man kan forvente på lang sigt,« siger Lise Nytoft Bergmann.

»Vi er mest optimistiske på husprisudviklingen i de mellemstore byer, mens vi kun forventer små prisstigninger i og omkring København samt i Aarhus og Aalborg.«

På landsplan er de gennemsnitlige kvadratmeterpriser på villaer og rækkehuse steget fra knap 15.950 kroner i 2017 til 16.151 i år, det viser tal fra Boliga.

Noget mere har de nyslåede husejere i København, Aarhus og Aalborg dog måtte skrabe sammen til deres kvadratmeter.

Her lyder de gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som husene er solgt for, nemlig på henholdsvis 42.356, 24.391 og 15.652 kroner.

Det svarer til, at en køber til et hus på 120 gennemsnitlige kvadratmeter har betalt godt fem millioner i København, 2,9 i Aarhus eller knap 1,9 millioner kroner i Aalborg.

