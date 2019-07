Snore fra fiskegrej og andet affald plager i høj grad hajer og rokker i havet.

Hundredevis af hajer og rokker er plaget af plastikaffald, som bliver dumpet i havet.

Det er typisk snore fra fiskegrej, som vikler sig rundt om deres kroppe og kan give dyrene Skoliose (sygdom, der giver skæv ryg, red.)

Forskere fra universitetet har gennemgået allerede publicerede rapporter og opslag på Twitter om hajer og rokkers møde med plastik. Her analyserede de sig frem til flere end 1.000 forskellige individer af hajer og rokker, som på den ene eller den anden måde var viklet ind i plastikaffald.

En makrelhaj er blevet viklet ind i noget fiskegrej. Idet hajen er blevet ved med at vokse, har snoren skåret sig ind i hajens kød og fået dens rygrad til at bøje.

Det er blevet til en rapport, som forskerne fra University of Exeter har fået publiceret i tidsskriftet 'Endangered Species Research'. Det skriver Videnskab.dk.

Rapporten konkluderer, at plastikaffald, som filtrer hajer og rokker ind, er en markant mindre trussel mod disse to arters eksistens, end kommercielt fiskeri er.

Affaldet er dog en stor trussel mod dyrevelfærden.

Allerede nævnte eksempel med hajer og rokker, som kan udvikle Skoliose, er et tegn på, at dyrenes møde med plastik går ud over deres velfærd.

Afhængig af, hvornår i dyrets liv, den bliver viklet ind i plastik, kan den fortsætte med at vokse. Og det kan betyde, at plastikaffaldet langsomt, men sikkert skærer sig ind i kødet på det og samtidig gør kroppen skæv.

Medforfatter til rapporten, Brendan Godley, pointerer, at problematikken med hajer og rokker, der bliver viklet ind i plastik, er gået under radaren.

Rapporten peger især på tre faktorer, som påvirker, om bestemte arter er mere udsatte end andre. Det er levested, migration og kropsform.

