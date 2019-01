Da grevinde Alexandra vinterbadede på en festival fredag, var der massiv dækning fra pressefolk og fotografer.

Og kigger man nærmere på en række af billederne fra dagen, så ser man én person dukke op igen og igen.

Iklædt en klar blå hue og højt humør, var Flemming Pedersen helt tæt på, da grevinde Alexandra​ hoppede i vandet.

»Det klarede hun i stiv arm. Hun hverken hev efter vejret eller noget som helst,« siger han.

Flemming Pedersen havde fået et kamera med af en fotografven, men kom til at filme sin hånd frem for grevinde Alexandra. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Flemming Pedersen havde fået et kamera med af en fotografven, men kom til at filme sin hånd frem for grevinde Alexandra. Foto: Bax Lindhardt

Han har været vinterbader i 35 år og var på Skagen Vinterbaderfestival for ottende gang.

I år kunne han så hoppe i vandet sammen med den prominente gæst, og det var ikke uden grund, han holdt sig tæt på.

Han havde fået stukket et kamera i hånden med besked på at tage noget video af en ven, der er pressefotograf.

Flemming Pedersen fortæller, at grevinde Alexandra tog det fint, at han filmede.

Grevinde Alexandra havde aftenen forinden fået foræret en hue, så hun kunne kalde sig medlem af Skagens vinterbaderklub Isbryderne. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Grevinde Alexandra havde aftenen forinden fået foræret en hue, så hun kunne kalde sig medlem af Skagens vinterbaderklub Isbryderne. Foto: Bax Lindhardt

De snakkede om, at han skulle sende videoen efterfølgende.

»Det kan dog bare ikke lade sig gøre, for jeg var kommet til at vende kameraet forkert, så der kom slet ikke noget ud af det,« fortæller han efter at have grint lidt.

Vinterbadnings-entusiasten tager det ikke tungt, at han er fanget på en masse billeder med 'bar røv', som han udtrykker det.

»Nej, det har jeg ikke det store problem med.«

Flemming Pedersen fik fornøjelsen af at være helt tæt på ved badeturen. (Foto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bjørn Larsen Vis mere Flemming Pedersen fik fornøjelsen af at være helt tæt på ved badeturen. (Foto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bjørn Larsen

Gæsterne på vinterbaderfestivalen er som regel klædt i huer, som viser, hvilke klubber og byer, de tilhører.

Flemming Pedersens hue er en helt særlig en, for han er nemlig den eneste repræsentant fra klubben 'Kold i røven.

»Vi er en meget berømt klub. Vi er ét medlem ... og det er mig,« siger han.

»Vi har altid en meget rolig generalforsamling, og der er altid opbakning til bestyrelsen.«

Også på vej over klitterne kan man se Flemming Pedersen dukke op med sin karakteristiske hue. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Også på vej over klitterne kan man se Flemming Pedersen dukke op med sin karakteristiske hue. Foto: Bax Lindhardt

Formand, kassér og eneste medlem i 'Kold i røven' fortæller videre, at man ikke skal lade sig skræmme fra en kølig dukkert.

Grevinde Alexandra opdagede, at vandet var lunere end luften. Slet ikke så slemt, som hun frygtede.

Til folk, der overvejer også at begynde at bade i årets mørkeste måneder, har Flemmig Pedersen et klart budskab.

»Det skal I bare gøre. Bare kast jer ud i det. Man får et fantastisk velvære.«