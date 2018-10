Et par 150 millioner år gamle fiskeben sætter endnu en brik på plads i vores forståelse af fortidsdyr.

En samling fiskefossiler fra juratiden, der er fundet og analyseret i Sydtyskland, fortæller nemlig den overraskende historie om de første benfisk, der kunne flænse deres bytte. Det skriver BBC ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se et foto af fiskens fossil.

En benfisk er en fisk med et skelet bestående af benvæv og samtidig verdens mest almindelige type fisk.

De nærmere analyser af fiskefossilerne viser, at fisken havde et tand- og kæbeparti, der minder meget om nulevende piratfisk.

»Vi er forbløffede over, at fisken her havde piratfisk-lignende tænder,« fortæller Martina Kölbl-Ebert, som er docent ved Jura-Museum Eichstätt i Bayern, til BBC.

En docent er en underviser på universitetsniveau, som rangerer mellem lektor og professor.

»Benfisk, som vi kender dem flest, bed ikke kød af andre fisk på den tid. Hajer har altid været i stand til at tage en luns kød af andre fisk, men benfisk har gennem historien overlevet på hvirvelløse dyr eller slugt deres bytte,« tilføjer Martina Kölbl-Ebert

»At bide kødlunser eller finner af fisk, var først noget, der kom meget senere.«

Forskerne har samtidig fundet fossiler af andre fisk fra samme tid og sted, og de ser ud til at have været under angreb fra piratlignende fisk.

