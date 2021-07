Sommeren har været varm. Indtil videre den varmeste i 29 år.

Og regnen har også silet ned fra tid til anden.

Det er lige noget for skovflåterne. De trives i det varme og fugtige miljø, og derfor skal man være ekstra opmærksom, hvis man begiver sig ud i naturen, skriver DR.

De har talt med en naturvejleder og en forsker, der begge fortæller, at de gunstige forhold gør, at flåterne er meget aktive i øjeblikket.

Og står man i den situation, hvor de små ubudne gæster klæber sig fast til ens hud, så skal man skynde sig at fjerne dem.

»Når flåten har suget nok blod, er mæt og får lidt kvalme, så sidder den og bøvser og kan overføre bakterier. Hvis man får fjernet flåten, inden der er gået 16 timer, så kan man undgå at blive smittet med borrelia,« siger overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital Carsten Schade Larsen.

Flåter overfører ikke borrelia i de første 16 timer, hvor de finder sig til rette og suger blod. De finder typisk et varmt sted på kroppen, som i knæhaser eller armhuler, inden de sætter kæberne i en.

Går der mere end et døgn, inden man opdager flåten og får den fjernet, kan det være for sent. Derfor er det altid en god idé at kigge efter, hvis man har været på tur.

Det regnes dog med, at blot cirka to procent af alle flåtbid overfører sygdom. Der er cirka et par tusinde tilfælde af borrelia i Danmark årligt.

Skulle man være så uheldig at få sygdommen, vil man typisk opleve et rødt mærke rundt om bidet, og man kan også opleve hovedpine, muskelsmerter og træthed, mens det i yderst sjældne tilfælde går ind og påvirker nervesystemet og kan give muskellammelser.

Flåter kan også overføre sygdommen TBE (centraleuropæisk hjernehindebetændelse), der typisk giver influenzalignende symptomer, mens en mindre andel også udvikler hjernebetændelse, som kan give varige mén.

Denne sygdom er dog sjælden, og overføres typisk kun på Bornholm eller i Nordsjælland.