Et ældre ægtepar fra Fyn blev i weekenden angrebet af fire unge mænd i en bil under en køretur.

Her blev der kastet en sten mod sideruden i bilen med de to 80-årige, der 'blev dybt chokerede'.

Det skriver Fyens.dk.

Episoden fandt sted søndag eftermiddag mellem Søndersø og Særslev, der ligger i den nordlige del af Fyn. Det fortæller ægteparrets børn, der har talt med mediet. Alle har ønsket at være anonyme, og hændelsen er blevet anmeldt til politiet.

Søndag eftermiddag var ægteparret ude at køre en tur i deres bil, da en anden bil kørte op på siden af dem.

Et vindue i den anden bil blev rullet ned, og ifølge Fyens.dk blev en sten kastet så hårdt mod ruden i ægteparrets bil, at den gik i stykker.

Herefter forsvandt den anden bil igen i retning mod Særslev, men det ældre ægtepar nåede at registrere, at der sad fire 'unge mænd' i den anden bil – og at tallet '19' indgik i nummerpladen.

Efter hændelsen valgte de to 80-årige at afbryde deres køretur og i stedet køre hjem og kontakte politiet.

Søskendeparret opfordrer til, at hvis man har kendskab til de fire personer i bilen, skal man henvende sig til Fyns Politi.