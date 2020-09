Fire unge mænd er fundet skyldige i at have voldtaget en 15-årig pige i et skur ved Sofiendalskolen i Haslev i maj.

Det har domsmandsretten i Retten i Næstved besluttet fredag eftermiddag.

En fik fire års fængsel, mens to af dem fik tre år og seks måneders fængsel. Den fjerde blev idømt tre år og seks måneders fængsel samt udvisning for bestandig.

Retsformand lagde i sin afgørelse vægt på, at de har fundet den 15-åriges forklaring troværdig.



