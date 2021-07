Sommerferien er ved at være slut for mange danskere, lørdag er skiftedag for sommerhuslejere, og derfor har Vejdirektoratet i løbet af dagen kunne berette om flere kødannelser.

Blandt andet var der kødannelse på E45 Nordjyske Motorvej i sydgående retning efter et trafikuheld i Limfjordstunnelen ved Aalborg tidligere lørdag.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi Mads Hessellund fortalte til B.T., at de 10:23 fik en anmeldelse om et harmonikasammenstød mellem tre biler.

»Den forreste bil bremser pludselig hårdt op. En kvinde fra det bageste køretøj og en kvinde fra det midterste blev kørt til tjek på skadestuen, men de er umiddelbart uskadte.«

Længere nede i landet ved E45 Sønderjyske Motorvej fra Haderslev mod Skærup mellem Kolding S og motorvejskryds Kolding meldes der om forlænget rejsetid på op til 20 minutter.

På E20 Vestmotorvejen, fra Køge mod Ringsted, meldes der om forlænget rejsetid på op til 10 minutter.