Fem yngre personer er i kritisk tilstand i Oslo efter en formodet kulilteforgiftning.

Det oplyser indsatsleder for ambulancetjenesten Hans Kristian Jørgensen til det norske medie VG.

I alt er 24 personer bragt på hospitalet, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Ifølge NTB formoder politiet, at forgiftningen er sket under en ulovlig fest med 80 personer i en bunker i Oslo-bydelen St. Hanshaugen.

Det er endnu ikke endeligt fastslået, hvad der har ført til forgiftningen.

Ifølge NTB mener politiet, at et bærbart aggregat, som blev brugt til at skaffe strøm til festen, kan have udviklet kulilte - en gasart, som hverken kan lugtes eller ses. Det kan have bidraget til dårligt luftmiljø i bunkeren.

- Syv yngre personer blev fundet bevidstløse af en patrulje klokken 03.46 efter en fest i en bunker, oplyser indsatsleder André Kråkenes for Oslos politidistrikt til NTB.

Redningstjenester rykkede herefter ud til stedet søndag. Et større område er spærret af.

Indsatsleder for ambulancetjenesten Hans Kristian Jørgensen oplyser til VG, at man leder efter flere.

- Vi søger i området efter flere, siger Hans Kristian Jørgensen og uddyber:

- Der er tale om kulilteforgiftning. Fem, som er kørt til Ullevål (hvor Oslo Universitetshospital ligger, red.), har kritiske skader, én er kørt til Lovisenberg. Nogle andre er kørt til Ullevål for at blive tjekket.

Kulilte fungerer på den måde, at den fortrænger ilten fra hæmoglobin i blodet, hvorved der kan opstå livstruende skader på blandt andet hjerne og hjerte.

Lokalet, hvor forgiftningen er sket, omtales af myndighederne både som en bunker og en grotte.

Den har ifølge VG en indgang på én gange én meter og er cirka 70 meter dyb.

/ritzau/

Opdateres...