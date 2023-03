Lyt til artiklen

Fem telefonopkald tirsdag aften endte med at koste Restaurant Svalegaarden i Aalborg i alt lige omkring en kvart million kroner.

»Det er i det leje, det ligger, så det er uden tvivl en dårlig nyhed for os,« som Malthe Holm, der står for bookinger hos restaurationen, udtrykker det.

For da et flertal i Folketinget tirsdag eftermiddag vedtog at afskaffe store bededag gik der således ikke mange timer, inden forældre til snart-konfirmationsklare børn begyndte at lægge nye planer.

Hos Restaurant Svalegaarden havde det den konsekvens, at i alt fem arrangementer fordelt over 2024 og 2025 måtte aflyses.

Der kunne simpelthen ikke findes plads på en anden dato, fordi der allerede er godt booket op i de pågældende perioder.

»Weekenden med store bededag er den største weekend, vi har hele året. Vi har forsøgt at flytte rundt på det, men det var desværre ikke muligt for alle selskaberne,« siger Malthe Holm fra Restaurant Svalegaarden:

»Store bededag var en ekstra dag med en masse omsætning, som vi havde, og det er derfor ærgerligt, at den bliver taget ud af vores kalender.«

Også andre steder, som B.T. har kontaktet, har der i et vist omfang været travlt siden den endelige afskaffelse af helligdagen tirsdag.

Flere steder er alt dog gået op i en højere enhed.

Som hos Tyrstrup Kro uden for Christiansfeld i Sønderjylland.

Her er der plads til seks arrangementer på samme tid, men den forsvundne store bededag har endnu ikke kostet en decideret afbooking

»Vi har plads til seks selskaber på samme tid, og store bededag er normalt vores største dag, så der har vi altid seks bookinger,« siger Mette Hamann fra Tyrstrup Kro:

»Men det har ikke været noget problem indtil videre. De konfirmationer, vi har haft, er blevet flyttet til en anden lørdag i maj, hvor vi har haft plads, så indtil videre er det gået smertefrit.«

Store bededag ville i 2024 være faldet 26. april, i 2025 ville det have været 16. maj.