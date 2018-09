Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Storm kræver menneskeliv og skaber trafikkaos i Tyskland

Efter måneder med tørke ramte en voldsom storm Tyskland søndag eftermiddag. Stormen har skabt trafikale problemer, da både flyafgange og tog blev aflyst. I den sydlige by Bamberg er en kvinde på 78 år død, efter hun blev ramt af et træ, der væltede på en campingplads. I byen Epfenbach faldt et træ ned over en bil med fire personer. En fireårig dreng blev alvorligt kvæstet, mens hans tre familiemedlemmer slap uden fysiske skader.

Endnu en kvinde anklager Brett Kavanaugh for overgreb

Endnu en kvinde har anklaget højesteretsnominerede Brett Kavanaugh for et seksuelt overgreb. Episoden skal have fundet sted til en universitetsfest i 1980'erne. Kavanaugh afviser beskyldningerne. For en uge siden beskyldte en anden kvinde, Christine Blasey Ford, også Kavanaugh for overgreb.

Udenrigsminister vildledte Folketinget i sag om SAS

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) gav forkerte oplysninger til Folketinget, da han i maj afviste at kende til, at flyselskabet SAS havde ændret navn for destinationen Taiwan og dermed imødekom krav fra Kina. En aktindsigt viser, at ministeriet blev taget med på råd, skriver Børsen.

EU vil have undersøgt hvidvask i Danske Bank

Hvidvaskskandalen i Danske Bank har fået EU-Kommissionen til at kræve en undersøgelse af sagen. Det bekræfter kommissionen ifølge Reuters på baggrund af en artikel i Financial Times. Finanstilsynet oplyser i en skriftlig kommentar, at det ikke er blevet kontaktet af kommissionen.

Amnesty: Én million mennesker holdes fanget i lejre i Kina

Op mod én million mennesker bliver holdt fanget i 'genopdragelseslejre' i det nordvestlige Kina. Her bliver de blandt andet udsat for tortur. Det vurderer Amnesty International i en rapport, der er blevet offentliggjort natten til mandag dansk tid.

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

Den syvårige italienske pige Ambra døde sidste år af leukæmi. Hendes forældre mener, at forurening fra det lokale stålværk i byen Taranto er årsag til sygdommen. I Taranto lever indbyggerne med konsekvenserne af den stålproduktion, der i 1990’erne forsynede byggeriet af Storebæltsbroen.

Berlingske

Unge med ikke-vestlig baggrund er mere udsat for negativ social kontrol end unge med vestlig baggrund, viser en ny rapport. Blandt andet føler hver tredje pige med indvandrerbaggrund ikke, at hun frit kan vælge kæreste.

B.T.

Anna Mee Allerslev fortiede en central oplysning i undersøgelsen af hendes habilitet og tætte relationer til ejer af Øens Murerfirma Jan Elving. Den tidligere radikale borgmester i København boede således i Elvings ferielejlighed ved Middelhavet tilbage i 2016.

Børsen

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har i et svar til Folketinget afvist, at Udenrigsministeriet var involveret, da flyselskabet SAS ændrede navn på destinationen Taiwan og dermed imødekom krav fra Kina. Men en aktindsigt afslører, at ministeriet blev taget med på råd.

Ekstra Bladet

Hvis man er træt af sin nuværende bank, så kan det måske godt betale sig at vinke farvel til den og få sig en ny. I nogle tilfælde kan man endda spare tusindvis af kroner, vurderer en ekspert.

Finans

Danske Bank er ifølge Finans' oplysninger millimeter fra at udpege den nye topchef. Finanstilsynet mangler at godkende bankens nye topchef, inden personen kan udnævnes af bestyrelsesformand Ole Andersen. Fire personer er angiveligt i spil til posten.

Information

For et år siden tordnede Alternative für Deutschland ind i den tyske forbundsdag, og siden er det i takt med den tyske regerings kriser vokset til Tysklands næststørste parti. Men AfD befinder sig i en dybt bekymrende radikalisering, mener den afhoppede partisoldat Franziska Schreiber.

Jyllands-Posten

Der kommer flere af de mest skadelige og uønskede dyr. Og i så stort et antal, at det ikke længere er muligt at få dem ud. En biolog efterlyser en bedre og klogere måde at bekæmpe de uønskede dyr, inden det er for sent.

Kristeligt Dagblad

Nøden er ekstrem i Yemen, som har været opløst i borgerkrig de seneste tre år. Situationen er blevet stemplet som "verdens værste humanitære krise", men elendigheden mærkes stort set ikke uden for landets grænser, heller ikke i form af flygtninge.

Politiken

I landets fire største byer har man styrket fokus på at opspore børn, der ikke magter at gå i skole. De faglige og sociale krav er øget, og det kan gå ud over sårbare børn, siger chefpsykolog.

