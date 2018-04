Felix Smith, der er vært på TV2’s nye have- program ’Kamp til hækken’, er vild med Kirsten Birgit og nørdede podcast om biler



Felix Smith Født: 12. oktober 1976.

Job: Radio- og tv-vært.

Kendt fra Bl.a. Melodi Grand Prix i 2009, 2010 og 2011, DR1show som Talent 2008, Talent 2009 og Talent 2010.

Privat: Kæreste og to børn.

Aktuel: Haveprogrammet ’Kamp til hækken’, der har premiere på TV2 2. påskedag.

Hvad har senest fået dig til at klappe i hænderne af begejstring?

»Senest var det ’Det skide show’ med Kirsten Birgit og Rasmus Bruun. Hvis man som jeg er fan af ’Den korte radioavis’ på Radio24/syv, så er deres nye show et ’must see’.«

Hvornår har du sidst haft lyst til at udvandre?

»Jeg får jævnligt lyst til at udvandre – senest har det været vejret, der gav mig lyst til at flytte sydpå. Vi er ved at få nyt tag på vores hus, og hele hytten har været pakket ind i stillads siden december. Jeg har ikke set sollys i tre måneder – det begynder at sætte sine spor.«

Hvad er det seneste, du har læst?

»’Sorgenfri’ af Jo Nesbø. Jeg er i gang med ’Harry Hole’-serien, og det er spændende godnatlæsning, der ryger nok en bog om ugen.«

Hvad er det næste, du skal i gang med?

»’Marekors’ af Jo Nesbø står næst på listen. Men jeg skal også i gang med at læse ’Harry Potter’ højt for min søn på ni år.«

Hvad lytter du til for tiden?

»Mest til radio eller podcast. ’Her går det godt’ med Peter Falktoft og Esben Bjerre er en favorit, men jeg kan godt lide at gå på opdagelse i podcast og lytter til alt muligt fra hele verden. Jeg er altid på jagt efter gode dokumentarer eller bilprogrammer af den nørdede slags.«

Hvad er din yndlingsmusik?

»Hvis jeg skal vælge én genre, er det rock. Jack White på fuldt volumen – så bliver det næsten altid en god dag.«

Hvad har du senest set i biografen?

»I søndags var jeg i biografen med min søn Arthur på tre år. Vi så Cirkeline. Vi er fans af Cirkeline-universet herhjemme, så måske tager vi ind og ser den igen næste weekend.«

Hvad er din favoritfilm?

»Min all-time favoritfilm er ’The Big Lebowski’. Jeg har set den 50 gange og griner stadig.«

Hvilken koncert har du senest været til?

»Jeg kan nærmest ikke huske, hvornår jeg sidst var til en koncert. Men før vi fik børn, gik jeg til koncerter hver uge ...«

Hvad er din favoritkoncert?

»Det kan jeg ikke komme i tanker om.«

Hvad ser du altid på tv?

»Formel 1. Det er det eneste, jeg SKAL se i tv, og jeg vil gerne være helt alene, mens de kører. Jeg er fan af Mercedes og Lewis Hamilton og sidder gerne med flere skærme, så jeg kan følge løbet på flere medier. Jeg er selvfølgelig meget interesseret i, at Kevin Magnussen klarer sig godt, og følger hans karriere tæt. Jeg tror på en top-otte til ham i 2018. Go Kevin.«

Hvad ser du aldrig på tv?

»Reality-tv som ’Paradise Hotel’, ’De unge mødre’ og den slags. Jeg er for gammel og forstår nok ikke helt, hvad det fede er. Ellers er jeg nysgerrig og ser meget forskellig tv – fra hele verden.«