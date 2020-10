Fejlen på coronaappen Smittestop vokser nu i omfang, efter at Sundheds- og Ældreministeriet i sidste uge erkendte, at appen ikke i alle tilfælde har givet beskeder om smittefare til dem, den skal.

I sidste uge lød det, at fejlen kun ramte de personer, man har været tæt på i lang tid, eksempelvis dem, man bor sammen med eller er sammen med i for eksempel et døgn.

Hermed var det ikke så problematisk, da disse personer alligevel ville have fået besked om corona-smitten blandt en af deres nærmeste, hvorefter de kunne lade sig teste.

Nu viser det sig, at det ikke er det fulde billede af fejlen i appen. Det skriver DR Nyheder.

Den er nemlig mere omfattende og kan have ramt langt flere og også misset mere kortvarige kontakter i de mere end tre måneder, appen har været på markedet.

Det fremgår af et mailsvar fra ministeriet til DR.

Det gælder eksempelvis kollegaer, klassekammerater eller personer, man har været på kursus med, som ikke nødvendigvis har fået beskeder, hvis man er blevet konstateret smittet.

De nye oplysninger stiller effekten af smitteappen i et nyt lys, mener Christian Wejse, der er epidemiolog og afdelingslæge ved Aarhus Universitetshospital.

»Det er et problem, fordi der så er en masse smittekæder, der ikke bliver brudt. Formentlig er rigtig mange, der har været tæt på en smitsom person og potentielt blevet smittet, ikke blevet testet og dermed fundet,« siger han til DR.

Idéen med smittesporings-appen er, at den på anonym vis skal huske, hvem du har været sammen med.

Bliver du testet positiv for coronavirus, kan du give besked til dem, du har været i nærheden af. Det er af Sundheds- og Ældreministeriet defineret som inden for ca. 1-1,5 meter i ca. 15 minutter.

Men det viser sig, at NetCompany, der har lavet appen for Sundheds- og Ældreministeriet, enten har misforstået eller er blevet misinformeret om et centralt element i teknologien, der er udviklet af Apple og Google - et element, der afgør, hvem der får besked om corona-smitten.

Som standard er det nemlig din vægtede, gennemsnitlige eksponering for en smittet person, der afgør, om man får besked, om en af sine kontakter er blevet smittet.

Appen udregner så en ‘risikoscore’ baseret på, i hvor lang tid og med hvilken afstand man har haft til den person, der senere bliver testet positiv. Den tager også højde for, om personen er smitsom.

Fremover vil Smittestop vægte de korte og tætte møder tungere.

Epidemiologen Christian Wejse glæder sig over, at man nu har fundet fejlen.

Men han mener, at alle tætte møder burde tælle med:

»Den skal registrere alle, der opfylder det kriterium, at de har været inden for halvanden meters afstand i mindst 15 minutter. Så skal du registreres som tæt kontakt, og så er det ligegyldigt, hvad du efterfølgende har gjort,« siger han til DR.

Smitteappen har indtil nu fungeret fint, hvis man i kort tid - for eksempel en halv time - har været for tæt på fremmed i det offentlige rum, som man derefter ikke møder igen eller holder sig langt væk fra. Det kan være, at man har siddet ved siden af en fremmed på en bustur eller i biografen.

Problemet opstår, hvis man samme dag både har været på behørig afstand af og meget tæt på en anden person. I det tilfælde har du måske ikke fået en notifikation, hvis vedkommende testes positiv.

Har man eksempelvis siddet helt tæt med en kollega til et møde i en halv time, vil det trække ned i din 'risikoscore', hvis man så resten af dagen har siddet længere væk fra kollegaen - men stadig inden for telefonernes rækkevidde i samme rum.

Hermed kan det ende med, at man ikke får besked i appen og derfor ikke bliver testet.

Smitteappen er blevet kaldt et vigtigt våben for at bekæmpe coronaepidemien og kommer til at koste den danske statskasse mindst 20 millioner kroner.

Men noget tyder på, at den indtil nu ikke har fungeret helt efter hensigten, vurderer Christian Wejse.

»Det her kunne være et godt værktøj, men dét, at der er så få positive, der er fundet gennem appen (16, red.), når vi tænker på, at vi nærmer os 10.000 smittede i Danmark siden august, er bekymrende. Der må være mange, der er misset,« siger epidemiologen til DR.

I modsætning til Danmark har en række af de øvrige lande, hvor Google og Apples teknologi benyttes, lagt såkaldte vægte ind, som gør, at de korte, tætte møder får en større betydning.

Men det har NetCompany, der har udviklet appen, ikke gjort på samme måde fra start.

André Rogaczewski, NetCompanys administrerende direktør og stifter, maner dog til besindighed. Han mener ikke, der er tale om en fejl, men en løbende tilretning af appen:

»Man kan altid diskutere, hvor perfekt noget skal være. Men jeg mener ikke, der er sket en fejl,« siger han til DR.

Han mener ikke, at folk skal være bekymrede over, om den virker, som den skal:

»Vi ved jo fra folk, der tager til coronatest, at de har fået en advarsel fra nogen, de ikke ved, hvem er,« siger han til DR.

»Jeg kan så garantere én ting: Den (appen, red.) smitteopsporer - specielt på de steder, hvor vi ikke kan huske, hvem vi har været sammen med,« siger André Rogaczewski, der takker danskerne for at have taget godt imod appen.

I Sundheds- og ældreministeriet har man nu også taget et grundigt kig på appen, lyder det fra minister Magnus Heunicke til DR.

'Appen skal hjælpe os endnu mere i de kommende måneder, hvor der fortsat vil være smitte i samfundet. Vi har nu tilrettet appen, så flere nære kontakter får besked, hvis de har været i kontakt med en coronasmittet,' skriver ministeren i et skriftligt svar til DR.

Apple er ikke vendt tilbage på vores spørgsmål.

Der er lavet en midlertidig løsning, så Smittestop nu vil give besked om smittefare til flere personer.

Inden for de næste uger vil Smittestop udkomme med en app-opdatering, så Smittestop vægter de korte, tætte møder tungere.