Standupkomikeren Nikolaj Stokholm kan for en stund skifte vittigheder fortalt på scener over hele landet ud med foldning af flyttekasser hjemme på stuegulvet.

Den 30-årige komiker har nemlig sammen med sin frue, Isabella, sat parrets fælles lejlighed på Østerbro i København til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Lejligheden er udbudt til salg for 3.695.000 kroner hos Lokalbolig Østerbro, der i deres salgsmateriale beskriver adressen som et hjem, hvor alt 'fremstår yderst harmonisk'.

Udbuddet kommer samtidig med, at Stokholm ellers skulle have turneret landet rundt med sit næsten udsolgte show 'Turen går til Nikolaj Stokholm'.

Fire år

Ifølge Boliga.dks oplysninger er det fire år på adressen, som Stokholm-parret skal til at tage afsked med. De købte nemlig lejligheden i foråret 2016 for 3.260.000 kroner og har siden da renoveret de tre værelser med blandt andet nye plankegulve og større badeværelse.

Nikolaj Stokholm blev far til parrets første barn, sønnen Osvald, i februar – og er det således mere plads i samme del af København, som den lille, nybagte familie er ude efter, skal der graves dybt i pengepungen.

For skal der investeres i en villa – eller måske et rækkehus – som der ligger flere af i det eksklusive Komponistkvarter-nabolag, så lyder den gennemsnitlige udbudskvadratmeterpris i Københavns Ø-postnummer for øjeblikket på svimlende 70.384 kroner pr. kvadratmeter.

Det gør 2100 til det dyreste postdistrikt, man for øjeblikket kan købe huse i i Danmark.

Til sammenligning er Stokholms lejlighed udbudt til salg med en kvadratmeterpris, der lyder på 47.400 kroner – hvilket er en anelse under gennemsnittet for ejerlejligheder i København Ø.

Foruden sine egne show kendes Nikolaj Stokholm blandt andet som karakteren 'Øland' i Zulu-serien 'Sjit Happens' og fra underholdningsprogrammer som 'Klipfiskerne' og '5. Halvleg'.

Se Nikolaj Stokholms lejlighed her