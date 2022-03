»Det skal nok gå, min skat.«

I sin indkørsel i den lille by Søllinge på Fyn hvisker Jaroslaw Ziebiec sin kone i øret, mens han knuger hende helt tæt.

»Jeg skal nok passe på.«

Bag dem står deres lille Volkswagen Up pakket med forbindinger, medicin og andet medicinsk udstyr. Alt sammen doneret af venner, naboer, præsten og den lokale skole. Normalt er Jaroslaw Ziebiec paramediciner i Danmark. Nu tager han til Ukraine for at redde liv.

Du kan se Jaroslaw tage afsked med sin familie i videoen over artiklen.

»Jeg er meget nervøs. Men jeg føler, jeg skal hjælpe mit land med dét, jeg er god til,« fortæller han.

39-årige Jaroslaw Ziebiec har været paramediciner i 20 år, og det er netop den erfaring, han har tænkt sig at bidrage med i Ukraine, hvor hans mor kommer fra. Han har selv boet der og har stadig meget familie i byen Kharkiv, som har været hårdt ramt af krigen.

»De sidste to uger har været de værste i mit liv. Jeg kan ikke bare sidde her og se til.«

Jaroslaw og Agnieszka Ziebiec sammen med deres børn, Anja på seks år og Maja på tre år. Foto: Mikkel Eskelund Vis mere Jaroslaw og Agnieszka Ziebiec sammen med deres børn, Anja på seks år og Maja på tre år. Foto: Mikkel Eskelund

Men Jaroslaw Ziebiec ved også godt, at hans beslutning ikke er uden risiko. Han har nemlig både sin kone, Agnieszka Ziebiec, og de to små døtre, Anja på seks år og Maja på tre år, hjemme i Danmark.

»Først var jeg meget vred på Jaroslaw. Jeg græd rigtig meget. Men efter jeg har set alle de stakkels mennesker på flugt, forstår jeg ham godt. Jeg har tillid til, at han kan klare det,« fortæller Agnieszka Ziebiec.

Jaroslaw har ikke fortalt sine børn, at han rejser to uger til et land, hvor bomberne falder. Men de ved, han skal hjælpe andre børn i Ukraine.

Hvorfor løber du så stor en risiko, når du selv har to børn?

»Mine børn har det fint herhjemme. Jeg tænker også på andre. Alle de børn, der flygter nu, mister alt. Dem vil jeg gerne hjælpe.«

Han er nu kørt tværs ned over Europa med et par kammerater, der også skal hjælpe til. Deres plan er at arbejde frivilligt omkring byen Lviv i det vestlige Ukraine.

Jaroslaw Ziebiec har polsk statsborgerskab, og i denne sammenhæng er det vigtigt for hans frivillige arbejde. Det gør nemlig, at han kan rejse både ind i og ud af Ukraine uden at blive tvunget til at blive i landet, som alle ukrainske mænd mellem 18 og 60 år skal.

Du kan løbende følge Jaroslaws arbejde i Ukraine på bt.dk.