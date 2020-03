Popsmeden Mads Langers sommerhus i Nordsjælland er netop blevet solgt - og selvom der et par gange måtte pilles lidt ved prisen, kan Langer glæde sig over at have indkasseret et ganske flot millionbeløb på sin nu tidligere feriebolig i Hornbæk.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Således kan sangeren vinke farvel til det 141 kvadratmeter store, sorte træhus - som ligger på en skovgrund i det eksklusive sommerhusområde i Nordsjælland - med et solidt, milliontungt hammerslag i rygsækken.

De nye købere har nemlig smidt lige præcis 6.250.000 kroner for musiker-sommerhuset, som også var det, den seneste udbudspris lød på.

Det er dog et stykke under det beløb, som det sorte træhus fra 1938 oprindeligt kom på markedet med i juni sidste år.

Dengang blev Langers ferieretræte sat til salg for 6,9 millioner kroner hos liebhavermægleren Brix Westergaard, der i salgsopstillingen beskrev huset som en bolig, der “indbyder til samvær og hygge”.

Over gennemsnittet

Med millionhandlen har hitmageren høstet en markant højere kvadratmeterpris på salget end gennemsnittet for områdets sommerhushandler.

Det viser tal fra Boliga.dk.

De nye ejere har nemlig smidt 44.326 kroner pr. kvadratmeter i Langers nu tidligere feriebolig.

Det er over 7.300 kroner mere pr. kvadratmeter i forhold til de 37.000 kroner, som var den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris for sommerhusene Hornbæk sidste år.*

Hornbæk er sammen med nabokystbyen Tisvildeleje og Egå ved Aarhus landets tre absolut dyreste steder at købe sommerhuse.

Mads Langer købte selv træhuset tilbage i 2013, samme år som han udgav pladen In These Waters, hvor man blandt andet finder megahitsene Heartquake og Elephant på.

I øjeblikket er han aktuel med singlen; Monsters In My Mind, der udkom sidst i december.

Se Mads Langers sommerhus her.

*Boliga.dk har beregnet den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris for fritidshuse i postdistriktet Hornbæk i 2019.