Der er godt gang i boligmarkedet i øjeblikket og landet over går det hurtigere med at få solgt husene.

Det afspejler sig i den gennemsnitlige salgstid for villaer og rækkehuse, der i årets første kvartal med 163 dage på landsplan ligger på det laveste niveau for perioden i de seneste ni år*.

Det skriver Boliga.dk.

Oplandet til København er der, hvor det går allerhurtigst med hussalget: I toppen ligger Greve Kommune med et gennemsnit på 83 dage, efterfulgt af Brøndby og Tårnby, hvor det begge steder tager omkring 85 dage at finde en køber.

Derimod tager det længst tid at sælge et hus i Morsø Kommune i det nordjyske. Her er villaerne i gennemsnit til salg i 404 dage, før de bliver handlet.

Også i Lemvig Kommune tager det med en gennemsnitlig salgstid på 367 dage over et år at få solgt et hus.

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Fyn i front

Det er ikke en ny tendens, at det tager betydeligt længere tid at sælge husene i kommunerne længere væk fra storbyerne - men der er en ny udvikling på vej, der især har gjort sig bemærket på Fyn.

Assens Kommune har oplevet den største fremgang på landsplan med et fald i salgstiden på hele 44 procent i forhold til sidste år. Lige efter kommer Nyborg Kommune med et fald på næsten 35 procent.

»Det er jo historien om boligmarkedsopsvinget, der har spredt sig fra hovedstadsområdet,« siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit, til Boliga.dk.

»Fyn har i en årrække haltet lidt bagefter ikke bare Sjælland, men også områderne omkring Aarhus og Aalborg i Jylland. Nu er opsvinget nået til øen og helt til Assens på Sydfyn, hvor naturen tiltrækker mange købere, men vigtigst af alt, så er husene stadig til at betale med en normal indkomst i forhold til andre steder i landet,« siger hun.

Nyborgs oplagte beliggenhed for pendlere er sammen med det lave prisniveau - ifølge Mira Lie Nielsen - medvirkende til, at salgstiden er faldet så meget netop her.

Andre kommuner, hvor salgstiden er faldet med over 30 procent, er Haderslev, Ringkøbing-Skjern og Vejen. Her tager det ifølge Boliga.dk i gennemsnit 217, 202 og 179 dage at sælge et hus.

