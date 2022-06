Lyt til artiklen

»Det er rigtig ærgerligt og frustrerende.«

Sådan lyder det fra Kirstine, der sammen med sin familie på fem længe har glædet sig til en tre ugers rundtur i USA denne sommer.

Afrejsen er sat til at starte 7. juli med et SAS-fly til New York.

Det er otte dage efter den varslede strejke i SAS, der står til at starte i morgen onsdag.

»Rejsen er en konfirmationsgave til vores søn Sylvester på 14 år, og vi bekymrer os meget for om drømmeferien smuldrer,« siger Kirstine, der ikke ønsker sit efternavn frem.

Nu er spørgsmålet, hvor mange af pengene, der risikerer at være tabt, hvis der kommer en aflysning på grund af strejke.

»Det er rigtig mange penge, vi har ude at sejle p.t. Foruden flybilletterne, har vi 21 dages hotelbookinger, der ikke kan annulleres medmindre, vi gør det seks dage før ankomsten,« siger hun.

Og her stopper udfordringerne ikke.

Her ses Sally på syv år og Sylvester på 14 år, der 7. juli skal på ferie med deres mor og far. Men deres flyafgang med SAS til USA 7. juli er i fare, hvis den varslede strejke fra i morgen onsdag også gælder den dag. Foto: Privat. Vis mere Her ses Sally på syv år og Sylvester på 14 år, der 7. juli skal på ferie med deres mor og far. Men deres flyafgang med SAS til USA 7. juli er i fare, hvis den varslede strejke fra i morgen onsdag også gælder den dag. Foto: Privat.

»Vi har også på forhånd købt billetter til seværdigheder og oplevelser, som ikke kan refunderes, hvis vi vælger at ombooke til senere i år eller næste år. Det er en rejse til over 140.000 kroner allerede.«

Lige nu er der intet nyt fra forhandlingerne mellem ledelsen i SAS og piloternes fagforening.

Men 23.59 i nat skal der aftales en ny overenskomst mellem SAS og piloterne.

Ellers vil de gå i strejke fra i morgen onsdag.

Hvornår en strejke så vil stoppe igen, kan ingen sige.

Kirstine og hendes familie konstaterer blot, at de må acceptere det kaos, de risikerer at se ind i.

»Samlet set er det svært at beslutte, hvad vi skal gøre andet end at følge med strømmen og acceptere det kaos, vi formodentligt ser ind i, hvis strejken bryder ud efter midnat,« siger hun og fortsætter:

»Vi må håbe på det bedste.«