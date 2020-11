For Trine Simmelkjær er det især følelsen af at være afskåret fra familien – og fra resten af Danmark – der fylder.

»Nu er vi sådan rigtigt isoleret. Vi føler os allerede meget alene i alt det, vi ikke kan. Der er meget rigtigt sådan en tomhedsfølelse. I foråret var vi alle i samme båd, hvor alle havde sympati for hinanden. Jeg er spændt på, om der kommer til at være samme forståelse fra resten af landet nu. Bliver vi glemt?« siger hun.

Hun bor med sine tre børn i Hjørring, der er en af de syv nordjyske kommuner, som indtil begyndelsen af december er underlagt skærpede coronarestriktioner.

Med andre ord: Der var en 11. marts, hvor hele Danmark blev ramt og lukket ned, og der er nu også en 5. november, hvor statsminister Mette Frederiksen kun lagde stramninger ud over en lille del af befolkningen. Endda større stramninger.

Trine Simmelkjær.

»Det er en stor forskel. Vi er anderledes i de her syv kommuner på grund af nogle mink, som jeg eksempelvis aldrig har haft noget med at gøre. Det er svært at forstå og lidt surrealistisk. Al vores familie bor i Viborg og omegn, og vi kan ikke se dem. Vi kan kan ikke tage derned, og de kan ikke komme herop.« siger Trine Simmelkjær:

»De andre kan ses, holde fødselsdage og mødes første søndag i advent. Resten af Danmark kan også gå ud og spise og gå i biografen og alt muligt andet. Det kan vi ikke. Vi er de eneste, der ikke må være med.«

Her er restriktionerne Særlige restriktioner rammer nu kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø. Alle restriktioner gælder foreløbig frem til 3. december. Gældende fra torsdag aften: Alle borgere opfordres til at blive i deres egen kommune. Det gælder også, hvis man arbejder i en anden kommune, medmindre man arbejder på sygehus eller i en anden samfundskritisk funktion. Borgere fra andre kommuner må ligeledes ikke rejse ind i de syv kommuner, medmindre de har en samfundskritisk funktion. Gældende fra lørdag: Alle restaurationer skal lukke for alt andet end take away. Gældende fra mandag: Videregående uddannelser lukkes, og studerende må kun få digital undervisning. Det gælder også eksamener. Ungdomsuddannelser må maksimalt have 50 procent af eleverne på skolen. Alle elever fra 5. til og med 8. klasse sendes hjem og skal have hjemmeundervisning. Al kollektiv trafik stoppes. Dog kan skolebusser køre, ligesom borgere med kritisk arbejdsfunktion i andre kommuner skal kunne tage en bus på arbejde. Al indendørs idræt forbydes - inklusive fitnesscentre. Alle kulturelle tilbud som biografer, teatre og biblioteker skal holde lukket.

Hun glæder sig dog trods alt over, at børnenes far også bor i Hjørring Kommune, så de kan se hinanden. Og at alle tre børn – Phillip på 17 år, Sylvester på 13 år og Seia på otte år – virker til at have accepteret udsigten til kommende uger, hvad enten de skal have hjemmeundervisning eller skal i skole.

Den mellemste barn, Sylvester, har endda selv foreslået, at hans forestående 14-års-fødselsdag kan holdes virtuelt, så bedsteforældrene alligevel kan være med. På en måde.

Trine Simmelkjær sammen med børnene Phillip, Sylvester og Seia.

På trods af de store indgreb i hverdagen bakker Trine Simmelkjær dog fuldt op om regeringens skrappe restriktioner for de syv kommuner. Der er dog en bekymring, der konstant ligger i baghovedet.

»Hvor lang tid kommer det til at tage? Og her tænker jeg lidt længere frem i forhold til julen. Skal jeg sidde alene sammen med mine tre børn til den tid, hvis restriktionerne bliver forlænget?« spørger hun.

Også hos Maria Kjeldgaard Nielsen er det børnene, det mest af alt handler om.

I hjemmet uden for Aabybro bor hun med kæresten Morten. De har sammen to tvillingesønner på tre år, der i første omgang stadig kan komme i børnehave i den kommende tid.

Maria Kjeldgaard Nielsen.

»Og det er vigtigt, at de små kan komme af sted, for så vi har mulighed for at skabe noget godt for de store derhjemme – Morten har to piger på 11 og 14 år, og de skal være hjemme fra på mandag,« siger Maria Kjeldgaard Nielsen.

Det har dog ikke været helt nemt for pigerne at acceptere, at de igen skal have undervisning hjemme ved spisebordet i stedet for i skolen.

»Det har specielt taget hårdt på den yngste af pigerne. Hun er bare blevet frustreret. De er begge to helt sikkert kede af, at de skal hjem igen, for det var hårdt sidste gang. Det er svært for dem at overskue den her planlægning, de nu skal i gang med, og at de ikke kan se deres venner i samme omfang,« lyder det fra Maria Kjeldgaard Nielsen i Jammerbugt Kommune.

Hun er selv i fleksjob, men ved endnu ikke helt, hvordan hun bliver påvirket. Kæresten Morten kan med lidt planlægning sandsynligvis arbejde delvist hjemmefra i sit arbejde som byggeleder i et VVS-firma.

Maria Kjeldgaard Nielsen har tvillingerne Sigurd og Silas med kæresten Morten.

Og så forbereder parret sig ellers til den næste måned med den nye hverdag, selv om det umiddelbart var »nervepirrende« at se statsminister Mette Frederiksen rulle de stramme restriktioner ud forleden.

»Vi fik da begge to gåsehud på armene. Det er jo voldsomt og skræmmende,« siger Maria Kjeldgaard Nielsen:

»Men vi retter os efter det. Der er folk – minkavlere og i andre brancher – der bliver ramt meget hårdere end os almindelige mennesker, så jeg synes ikke, at vi kan tillade os at være frustrerede over, at vi ikke kan komme ud og ride på vores heste, eller hvad ved jeg.«

Samme reaktion sidder Helena Madsen med i Ydby. Hun har også svært ved helt at danne sig et overblik over de kommende uger.

Helena Madsen bo i Ydby, der ligger i Thisted Kommune.

»Jeg tror stadigvæk, at det kun er ved at gå op for mig, at vi er lukket ned. Og hvilke forholdsregler skal jeg egentlig tage nu – ud over at man skal holde sig inden for sin egen kommune? Tør jeg næsten at køre ned og handle?« spørger hun sig selv.

Hun har allerede fredag mærket konsekvenserne af de nye regler. For hun havde planlagt en tur fra hjemmet i bunden af Thisted Kommune til familie og venner i Horsens hen over weekenden. Den tur er nu aflyst.

»Men nu må vi nok bare tage en dag ad gangen og håbe på det bedste. Og så håber jeg på, at der bliver lukket op igen til december. Der har jeg da planlagt at tage til Horsens hen over julen, for jeg har også fødselsdag lige efter juleaften også. Det vil ikke være til at være, hvis jeg heller ikke kan komme af sted dér,« siger Helena Madsen.

Indtil videre vil restriktionerne i de syv nordjyske kommuner frem til 3. december.