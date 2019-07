Ejerlejlighedsmarkedet har i en årrække - som en dyr europæisk racerbil - kørt i det helt høje gear i flere af de danske storbyer: Priserne er kun gået en vej; og det er op.

Men i slutningen af sidste år sænkede farten sig. Der blev ikke nødvendigvis trykket på bremsen, men foden slap i hvert fald speederen. Og det har nu vist sig i et solidt fald i antal handlede ejerlejligheder. Det viser tal fra boligsitet Boliga.dk fra årets første kvartal.

Både i København, Odense og Aalborg er der således blevet solgt over 20 procent færre ejerlejligheder end i samme periode sidste år.

- Usikkerheden på ejerlejlighedsmarkedet sammen med det høje prisniveau har betydet, at mange købere har tøvet med at handle, fortæller Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit til Boliga.dk.

- Men man skal huske, at markedet gearer ned fra et meget højt niveau og er ved at finde et mere normalt leje. Derfor kan man også godt forvente, at der fremadrettet - hjulpet på vej af det kraftige rentefald - kommer flere købere tilbage på banen, siger hun.

Smilets by går fri

I landets andenstørste by, Aarhus, ser situationen anderledes ud. Her er der i stedet sket en stigning af handler - omend en lille en på knap tre procent.

Det skyldes blandt andet, at prisstigningerne ikke har været så store i Smilets by, som de over længere tid har været særligt i København, Aalborg og senere hen i Odense.

- Aarhus er ligesom København vokset, men med boliger i forskellige prisklasser og størrelser, som har været med til at afbøde priseffekten. Det betyder, at priserne i Aarhus ikke er i nærhed af at komme lige så højt op som i Hovedstaden. Det gør, at flere købere kan være med, fortæller Mira Lie Nielsen til Boliga.dk.

- Derudover er der heller ikke samme risiko for bobleopbygning og nervøsitet for, om der kommer prisfald. Det forventes heller ikke, at de nye ejendomsskatter kommer til at skabe så store skvulp i Aarhus som i København, siger hun.

Med over 250 færre handlede ejerlejligheder i Københavns Kommune i årets første kvartal er det første gang siden 2013, at der er blevet handlet under 1.000 lejligheder i perioden.

Så lang tid tager ejerlejlighederne at sælge





*Boliga har opgjort antallet af ejerlejligheder solgt i almindelig fri handel i Københavns, Aarhus, Odense og Aalborg Kommune i første kvartal i perioden 2019-2010.