Østjyllands Politi melder om færdselsuheld ved Silkeborgvej i Åbyhøj.

»Silkeborgvej er spærret i begge retninger, og der er lange køer.«

»Derfor bedes alle køre ad alternative ruter,« oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Færdselsuheldet er sket ved huset i nummer 321 på den østjyske vej i byen Åbyhøj.

Og her er politi og ambulance mødt talstærkt op, hvilket billeder fra stedet også viser.

På Twitter skriver Østjyllands Politi, at de for nuværende ikke har flere kommentarer til færdselsuheldet.

B.T. følger sagen.