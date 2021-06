En kvindelig fængselsbetjent i Herstedvester Fængsel er blevet overfaldet af en psykisk syg indsat.

»Det er frustrerende, at vores advarsler blev overhørt,« siger Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet.

I en pressemeddelelse fortæller han, at den indsatte i et stykke tid havde været »en stor belastning for både ansatte og medindsatte«, og at forbundet derfor for kort tid siden har gjort ledelsen opmærksom på, at den mandlige indsatte var »farlig«.

»Derfor understregede vores tillidsrepræsentant, at der burde være en ekstra betjent til at tage sig af ham både for at sikre tålelig afsoning for de øvrige indsatte og for at undgå, at han ville reagere voldeligt,« siger Bo Yde Sørensen fra Fængselsforbundet.

Og det var lige præcis det, der skete onsdag.

Overfaldet fandt ifølge fagforbundet sted i onsdags foran den indsattes celle. Efter en diskussion fik han fat i den kvindelige fængselsbetjent og kastede hende bagover, så hun slog hovedet i gulvet.

Efterfølgende blev han pacificeret.

Fængselsforbundet oplyser man mener, at sikkerheden generelt er blevet svækket i Herstedvester Fængsel, fordi antallet af fængselsbetjente siden 200 er faldet fra 185 til 126.

Det var også fra Herstedvester Fængsel, at det lykkedes for Peter Madsen at flygte i efteråret 2020.

»Vi har påpeget den dårlige sikkerhed i Herstedvester årevis, men alligevel skæres der i bemandingen. Det siger sig selv, at det har konsekvenser,« siger Bo Yde Sørensen.