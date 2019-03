Facebooks over to milliarder brugere kan stadig ikke få et klart svar på, om der sidder dømte kriminelle og får adgang til personlige oplysninger i jobbet som indholdsmoderator på den gigantiske digitale platform.

Det er konklusionen, efter B.T. i denne uge interviewede en af gigantens topchefer, Emily Sharpe, der besøgte København. Et interview, der gik skævt.

For selv om Facebook de seneste år har advokeret for mere åbenhed, og selv om Emily Sharpe leder firmaets afdeling for privatlivspolitik i Europa, Mellemøsten og Afrika, var det svært at få svar på helt simple spørgsmål.

B.T. forsøgte at få hende til at forholde sig til, at den bedrageridømte Mads 'Champagnedrengen' Dinesen på trods af sin kriminelle fortid nemt kunne få job som indholdsmoderator hos Facebooks samarbejdspartner Arvato i Berlin.

Interview med Emily Sharpe fra Facebook. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Interview med Emily Sharpe fra Facebook. Foto: Bax Lindhardt

Her skulle han tage stilling til indhold, som danske brugere anmeldte som krænkende, eller som Facebooks egne algoritmer opfangede, f.eks. billeder af topløse gymnasiepiger. Dermed fik han også adgang til personfølsomme oplysninger.

Facebook har meddelt, at firmaet vil sørge for, at en lignende sag ikke sker igen. Hvis det skal lykkes, bør Facebook ifølge sikkerhedsekspert Peter Kruse indhente rene straffeattester hos samtlige 15.000 indholdsmoderatorer. Men det har Facebook endnu ikke tilkendegivet, at firmaet vil kræve.

Emily Sharpe, hvis Arvato ved ansættelsen af Mads Dinesen havde foretaget sig en enkelt Google-søgning, ville de finde ud af, at han var en kendt kriminel i Danmark. Hvad mener du om det?

»Jeg kender ikke detaljerne om denne specifikke sag.«

Men du arbejder med det her hver dag, så du må have en mening om det. Enhver kunne troppe op hos Arvato med en plettet straffeattest fra sit hjemland og få jobbet som indholdsmoderator hos Facebook?

»Desværre er jeg ikke på det hold, der overvåger lige netop dette. Jeg kan ikke tale om, hvorfor eller hvordan han blev ansat. Men vi har procedurer på plads for at sørge for, at de kun kan få adgang til den brugerdata, som de har brug for til at udføre arbejdet.«

Mads Dinesen var i stand til at tage billeder inde fra kontoret, selv om det er forbudt at medbringe mobiler på kontoret. Endnu en sikkerhedsbrist - hvad mener du om det?

»Igen, så er jeg ikke bekendt med detaljerne om denne sag.«

Men når jeg fortæller dig om det, synes du så, det er okay?

»Vi skal altid sørge for, at vi overholder lovgivningen, herunder love om databeskyttelse. Hvis der er procedurer, som er forkerte, og som bør ændres, er vi helt sikkert nødt til være åbne over for det.«

Blå bog: Emily Sharpe Emily Sharpe er 'public and privacy manager' hos Facebook. Hun leder firmaets europæiske, mellemøstlige og afrikanske hold for beskyttelse af brugernes privatliv og data. Hun er amerikaner, men bosat i London.

Jeg har talt med sikkerhedsekspert Peter Kruse, der siger, at den eneste måde at forhindre, at kriminelle arbejder som indholdsmoderatorer hos Facebook, er at indhente deres straffeattest fra deres hjemland.

»Igen, så vil jeg med glæde tale om politiske problemstillinger...«

Men det her er så konkret, som det kan blive. Et rigtigt eksempel fra det virkelige liv.

»Jeg er ikke bekendt med, hvordan vi arbejder med samarbejdspartnere.«

Men du må vel have en mening om det her selv?

»Jeg føler mig ikke komfortabel ved at tale om det lige nu, fordi jeg er her for at tale om brugeres privatliv og data...«

Men det her er jo brugeres privatliv...?

»Jeg kan ikke tale om vores ansættelsesprocedurer.«

Det her er brugeres privatliv. Denne mand fik adgang til private grupper, hvor gymnasiepiger lagde billeder op af sig selv topløse. Facebooks algoritme opsamlede det på grund af nøgenhed og sendte til ham. Hvis han stadig havde en kriminel tankegang, kunne han tage et billede af det og bruge det til afpresning?

»Igen, vi skal sikre, at vi overholder al lovgivning, og at vi har producerer på plads til at beskytte vores brugere. Det er nummer ét, absolut nummer ét. Det bedste, jeg kan gøre, er at informere mine kolleger om de bekymringer, der er rejst af privatlivsfortalere i Europa, Mellemøsten og Afrika.«

Vil du så viderebringe den holdning, at det ifølge en dansk sikkerhedsekspert ikke burde være et stort problem for Facebook at bede samarbejdspartneren Arvato om at kræve ren straffeattest fra sine medarbejdere fra deres hjemland?

»Som jeg forstår det, er de ansvarlige hos Facebook ved at undersøge dette nøje.«

Hvad mener du, din egen personlige mening: Bør Facebook bede om rene straffeattester?

»Hehehe, du bliver ved med at spørge om dette, gør du ikke?«

Du arbejder med data og privatliv. Du må have et svar til det her?

»Jeg kender ikke sagen, så jeg kan ikke kommentere på den.«

Generelt set, så, bør Facebooks indholdsmoderatorer så have en ren straffeattest?

»Vi er nødt til at gøre alt for at sikre, at brugeres data er beskyttet. Det inkluderer også, at de medarbejdere og partnere, som håndterer vores data, er de rigtige personer til at gøre det. Generelt er vi nødt til at sikre, at vi har den rigtige beskyttelse, inklusiv høj sikkerhed ved ansættelser.«

Okay, så generelt set: En person dømt for bedrageri - ville det være o.k., at han arbejder som indholdsmoderator?

Her bliver samtalen afbrudt af Facebooks danske PR-konsulent, som påpeger, at der er kort tid tilbage af interviewet.

Tilbage står, at Facebook stadig ikke har tilkendegivet, at det sociale medie vil sikre sig rene straffeattester hos de omkring 15.000 personer, der er ansat som indholdsmoderatorer.