En halv time i stærkt dagslys virker bedre end en powernap.

Træt, træg og uoplagt.

Vintertrætheden - og i endnu værre tilfælde vinterdepressionen - skyldes blandt andet manglen på dagslys i de mørke måneder, hvilket kan ødelægge vores døgnrytme.

Tre hjerneforskere giver her nogle konkrete råd, der kan hjælpe dig med at få din portion af dagslys i vintermånederne, ifølge Videnskab.dk.



Først og fremmest er dagslyset vigtigt for dig, da det går ind og regulerer en række processer i din hjerne. For eksempel frigiver det nogle vigtige kortison-hormoner.

Men du skal også have det rigtige lys.

Det handler nemlig om at få de rigtige lysbølger (især de blå, som der er få af om vinteren), og så handler det om at få dem på de rigtige tidspunkter af dagen, forklarer Paul Michael Petersen, professor på DTU Fotonik.

»Det, vi oplever for tiden, når der kommer mere lys om morgenen, er ikke kun, at der kommer mere lys, men også at der kommer de rigtige bølgelængder, der gør, at hjernen fungerer bedre, hvilket giver os en bedre døgnrytme,« siger han til Videnskab.dk.

I vintermånederne bruger mange mennesker de fleste af døgnets lyse timer indenfor på arbejdspladsen eller i skolen.

Det betyder, at mange går glip af det vigtige blå lys, som hjernen bruger for at orientere sig om døgnets timer, fortæller Anders Sode West, ph.d. og læge på Rigshospitalet:

»Det er et problem om vinteren, når folk tager på arbejde, når det er mørkt, og tager hjem, når det er mørkt igen. For hjernen ved ikke lige, hvad klokken er, når den ikke har det her blå lys, som den kan regulere efter,« siger han.

»Derfor er det vigtigt, at man fortæller hjernen, hvad klokken er, og det kan man jo gøre ved lige at gå ud en halv time midt på dagen, hvor lyset er stærkest. Det kan være i frokostpausen for eksempel, selvom det er koldt,« tilføjer Anders Sode West, der også peger på, at det eksempelvis er bedre end at powernappe.

Et andet værn mod vinterens omklamrende mørke kan være de såkaldte lysterapilamper, der de seneste år er blevet meget populære.

Det er tilsyneladende ikke uden grund, for lysbehandlingen ser ud til at virke.

»De seneste år er der kommet rigtig meget ny viden om, hvilke bølgelængder der virker,« fortæller Paul Michael Petersen, der igen påpeger, at det især er lamperne, der udsender det blå lys, som virker bedst.

»De bliver brugt på hospitaler, og mange bruger dem i private hjem, og det er glimrende og godt for at få den rigtige døgnrytme,« uddyber han.

Dog kan man ikke bare tænde for sin blå lysterapilampe når som helst på døgnet og regne med at få et skud energi.

Lamperne skal bruges rigtigt, påpeger Paul Michael Petersen.

»Det er vigtigt, at man ikke bruger terapien om aftenen, men at man bruger den tidligt om morgen eller om formiddagen for at den får den ønskede virkning,« siger han.

Anders Sode West, der har lavet en ph.d. om lysterapi, supplerer:

»Det vigtige er, at lamperne bruges på et tidspunkt af dagen, hvor de efterligner Solens spektrum mest, hvilket er i starten af dagen, hvor Solen er meget hvid, og den står højt på himlen.«

»Vi er meget sensitive omkring lys i starten af dagen. Det er det, der bestemmer rytmen for os resten af døgnet,« tilføjer Anders Sode West og uddyber over for Videnskab.dk, at hvis man bruger lampen rigtig, så har man et værktøj, der kan regulere hele ens døgnrytme på en positiv måde.

