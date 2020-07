Bare få dage før sin tragiske død købte skuespillerinden Naya Rivera et maleri af den danske kunstner Lilo og delte det på sin instagram.

Den amerikanske stjerne fra musicalserien Glee Naya Rivera, blev meldt savnet i sidste uge, efter at hun var sejlet ud med sin fire-årige søn i en sø i det sydlige Californien.

Imens hendes søn, Josey, blev fundet alene på båden, nogle timer efter mor og søn var sejlet ud, blev den 33-årige Riveras lig først fundet i mandags efter fem dages intense eftersøgninger.

Kort inden den tragiske ulykke postede den vellidte skuespiller, der har 3,1 millioner følgere på Instagram, et foto af sig selv og sin lille søn med teksten 'Just the two of us'. Det var den sidste aktivitet, der var på hendes Instagram, og fotoet berørte fans verden over.

Naya Rivera blev meldt savnet i sidste uge efter at hun var sejlet ud med sin fire-årige søn i en sø. Dette billede af hende og hendes søn blev taget i februar 2019. (Photo by Chris Delmas / AFP) Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Naya Rivera blev meldt savnet i sidste uge efter at hun var sejlet ud med sin fire-årige søn i en sø. Dette billede af hende og hendes søn blev taget i februar 2019. (Photo by Chris Delmas / AFP) Foto: CHRIS DELMAS

Men bare tre dage før Naya Rivera blev meldt savnet, lagde hun et andet foto op på sin profil.

Et billede, der har en særlig tilknytning til Danmark.

I opslaget viste Rivera nemlig et maleri, hun havde købt af den danske Lotte Bergqvist, der til daglig bor og arbejder i USA og arbejder under kunstnernavnet 'Lilo on Paper'.

Lotte Bergqvist har udstillet flere steder i USA og samarbejder med en lang række af Los Angeles førende indretningsarkitekter og gallerier, ligesom hendes værker bliver solgt i flere butikker i Californien.

Her ses den Instagram-post Naya Rivera lagde op med maleriet fra danske ”Lilo on Paper” bare få dage inden den tragiske ulykke. Vis mere Her ses den Instagram-post Naya Rivera lagde op med maleriet fra danske ”Lilo on Paper” bare få dage inden den tragiske ulykke.

Det var også gennem en lokal interiørbutik, at Naya Rivera få dage inden sin død købte Lotte Bergqvists lille originalmaleri til en værdi af 1500 dollars (ca. 10.000 kroner).

Lotte Bergqvist selv havde ingen anelse om, at Glee-stjernen havde erhvervet sig maleriet, før en bekendt taggede kunstneren i Riveras Instagram-post.

Glæden over at se sin kunst blive delt på en profil med mere end tre millioner følgere, tog dog hurtigt en drejning.

»Jeg skriver altid en personlig tak, når nogen køber mine billeder og deler dem på sociale medier, for som kunstner betyder det selvfølgelig meget, at mit arbejde bliver set og værdsat,« forklarer hun.

FAKTA Naya Rivera fik sit gennembrud i rollen som cheerleaderen Santana Lopez i musicalserien 'Glee', der var et stort, kommercielt hit og kørte seks sæsoner fra 2009-2015. Det er endnu ikke kortlagt, hvad der præcist skete på søen, efter hun sejlede ud med sønnen, men han har ifølge politiet beskrevet, at hans mor, der ikke havde redningsvest på, skubbede ham op på båden, og derefter selv forsvandt. Det lokale politi har klassificeret dødsfaldet som en drukneulykke, og en obduktion har vist, at Naya Rivera hverken havde alkohol eller narkotika i blodet, ligesom der heller ikke var tegn på alvorlige skader.

»Så jeg var ved at skrive en takke-besked til Naya Rivera, da jeg pludselig kunne se, at hun var blevet meldt savnet bare få timer forinden.«

Rystet holdt Lotte Bergqvist fast i håbet om, at den unge skuespillerinde måtte dukke op, og nyheden om fundet af hendes lig ramte den danske kunstner hårdt.

»Jeg har altid respekteret Naya Rivera meget, fordi hun havde en af de første, store roller som homoseksuel i en ungdomsserie. Jeg kendte hende selvfølgelig slet ikke, og derfor lyder det måske mærkeligt, men lige pludselig kom det altså tæt på. Tanken om sønnen alene på båden

gik lige i hjertet,« siger den danske kunstner.

Det maleri, Naya Rivera købte, er malet i 2019 og har titlen 'Staying out of trouble'. Efter skuespillerindens død har Lotte Bergqvist fået utallige henvendelser fra fans, der gerne vil købe et print af samme maleri.

»Det kommer ikke til at ske. Det er kun enkelte af mine værker, jeg laver prints af, og det her er en original, som en helt speciel person købte. Det skal jeg ikke slå mønt på,« fastslår Lotte Bergqvist.