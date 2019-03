Selvom det danske ord 'hygge' for længst har taget verden med storm, kan omverdenen lære endnu mere af den danske sprogskat.

Det skriver den danske professor i psykologi Marie Helweg-Larsen, der forsker ved det amerikanske Dickinson College i Pennsylvania i en artikel bragt på Videnskab.dk.



'For nylig strøg ordet 'pyt' i en afstemning ind på førstepladsen som danskernes yndlingsord. 'Pyt' fik flere stemmer end de øvrige 1.500 nominerede ord, der talte blandt andet 'dvæle' og 'krænkelsesparat' skriver Marie Helweg-Larsen i artiklen på Videnskab.dk.



’Pyt’ har ikke et nøjagtigt modstykke på engelsk, skriver den danske forsker i artiklen på Videnskab.dk. Men ordet er meget brugbart, for det handler dybest set om at acceptere og nulstille en

frustrerende eller irriterende situation.



'Studier viser, at vi er lykkeligere og lever længere, desto færre irritationsmomenter vi oplever til daglig,' skriver professor Marie Helweg-Larsen i artiklen på Videnskab.dk. Desuden kan ’pyt’ også bruges til at trøste opfordre andre til ikke at tage tingene så tungt, bemærker den danskfødte forsker.



Det duer selvfølgelig ikke at sige ’pyt’, hvis nogen virkelig har gjort dig uret.



Og ordet fungerer også forkert, hvis vi bruger det for at løbe fra et ansvar eller for at undskylde, at vi ikke har handlet, selvom vi burde.



Men ’pyt’ kan fungere som påmindelse om, at vi nogle gange bare skal lade noget passere, selvom det ikke er helt, som vi gerne ville have.



Forskning viser nemlig nemlig, at perfektionisme er forbundet med bekymring og depression, skriver Marie Helweg-Larsen fra Dickinson College i artiklen på Videnskab.dk.

