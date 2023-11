Virksomheden tjener i den grad kassen.

Overskuddet i andet kvartal i 2023 lød på intet mindre end 19.4 milliarder kroner.

Novo Nordisk har medvind som aldrig før.

Men nu kan modvind opstå.

En flodbølge af retssager kan være på vej mod den danske medicinalgigant i USA.

Det skriver Finans.

Faren opstår samtidig med, at det går forrygende for salget af Ozempic mod diabetes og Wegovy mod svær overvægt. Også i USA.

Matthew Dolman er advokat. Han repræsenterer flere end 130 klienter, som mener, at Ozempic har givet dem mavelammelse og andre bivirkninger.

Om antallet af kommende sager, siger Matthew Dolman til Finans:

»Det er endnu tidligt, men jeg formoder, at det vil tage fart set i lyset af antallet af personer, der bruger disse midler, og opmærksomheden fra Hollywood, hvor så mange berømtheder bruger midlet. Samtidig ser vi et stadig voksende antal bivirkninger.«

Han skønner, at erstatningssagerne for hans klienter vil ligge på omkring mellem 700.000 og en million kroner per person.

Mange amerikanske advokater har fået lignende henvendelser, og de går nu og afventer nogle videnskabelige undersøgelser af Novo Nordisk-produkter.

Og der hænger flere mørke skyer over den danske medicinalgigant.

Amerikanske myndigheder er klar til at indlede sager om, at Novo Nordisk har indgået priskarteller og solgt medicin til for høje priser.

Novo Nordisk har ikke ønsket at give nogle kommentarer til udviklingen i USA.