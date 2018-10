Vand ved eller omkring fundamentet er typisk noget, der kan få husejernes mundvige til at søge sydpå.

Men på visse af landets adresser er det våde ikke så meget et mareridt, som det er en drøm. Og er der ligeledes en tanke om en ny sommerresidens, der spøger i baghovedet, så kan du netop nu blive ejer af en noget atypisk fritidsbolig, der forener de to ting.

Sommerhuset her er nemlig forsynet med motor, sejl, kabys, agterkøje og blandt andet også en kahyt til kaptajnen - der er nemlig tale om en husbåd med fast kajplads ved Amerikakaj i Københavns havn.

Sommerhus-båden er til salg hos ejendomsmæglerfirmaet Ivan Eltoft Nielsen, og i deres salgsannonce skriver de, at båden “nemt kan sejle lange distancer og opnå god fart”.

Dermed er sommerhuset nok blandt de mere mobile, der p.t. er udbudt til salg på det danske boligmarked.

Nu får du størst rabat

Prisen på Tanimara, som båden hedder, er 4.250.000 kroner, men skæver man til det noget mere traditionelle sommerhusmarked - det der har fast grund under gulvbrædderne - nærmer vi os den tid på året, hvor sælgerne er villige til at høvle mest af prisen.

Landets sommerhuse bliver nemlig i gennemsnit forhandlet 7,49 procent ned i oktober måned. Og venter man til de egentlige vintermåneder, er der gennemsnitlige afslag på helt oppe over otte procent at komme efter. Det viser tal fra de seneste fem års sommerhushandler ifølge Boliga.

Er lommerne ikke helt dybe nok til en sommerhus-investering på den tunge side af fire millioner, er der også andre sommerhusbåde at kaste sine feriedage og forlængede weekender over.

For godt det halve kan man eksempelvis få et fritidshus med vand under kølen i Hvide Sande i Vestjylland. Og for lige knap 3,5 millioner kan man selv vælge, om det flydende hus, der netop nu er til salg på Havnevej i Nykøbing Sjælland, skal være ens nye helårs- eller fritidsbolig.

Se Tanimara her