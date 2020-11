Det ellers så lovende eventyr om Endomondo får en særdeles kedelig slutning.

De amerikanske ejere fra Under Armour har besluttet sig for at lukke fuldstændigt ned for den engang så populære løbe-app, der blev skabt af danskerne Jakob Jønck, Mette Lykke og Christian Birk for 13 år siden.

I en besked på Endomondos hjemmeside bliver det beskrevet, hvordan lukningen sker i to etaper. Det skriver Finans.dk.

Ved udgangen af året vil appen bliver slettet fra alle app stores, og der vil ikke længere blive tilbudt supporthjælp.

Ved udgangen af marts næste år vil alle brugernes data så blive slettet.

Tidligt i 2015 så Endomondo ellers ud til at være en de helt store danske succeshistorie. Her solgte de danske iværksættere selskabet til sportsbrandet Under Armour for 575 millioner kroner.

Brugerfladen i Endomondo-appen ser sådan ud.

På det tidspunkt havde Endomondo allerede over 20 millioner brugere, der trackede blandt andet deres løbetider og -ruter i appen.

Siden gik det dog kun én vej.

Først blev en stor del af medarbejderne i Danmark fyret, og siden blev det danske kontor helt lukket. Den manøvre var i øvrigt med til at give Endomondo det første overskud nogensinde i det seneste regnskab – på 14,7 millioner kroner – alene på grund af besparelsen ved at eliminere den danske afdeling.

Under Armour giver dog brugerne mulighed for, at de kan få deres data fra Endomondo-appen overført til appen UA MapMyRu, der også ejes af det amerikanske selskab. Det skal altså ske senest 31. marts.

Stifterne Jakob Jønck, Mette Lykke og Christian Birk har alle forlængst forladt Endomondo.