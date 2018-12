Et 80 m2 gipsloft er styrtet sammen på Hvidovre Rådhus, hvor en person er kommet lettere til skade.

Uheldet skete kl. 12.32 i forbindelse med renoveringsarbejde, hvor loftet styrtede mod gulvet.

»Vi er derude og undersøger, om der er flere, der er kommet i klemme under gipspladerne, men der er ingen indikationer for, at der er andre end den enkelte person, der er kommet til skade,« siger Jan Kirk-Iversen fra Københavns Beredskab til B.T.

Et par håndværkere var også til stede, men de slap med chokket.

Politiet er underettet og til stede ved rådhuset, hvor de undersøger, om der er andre, der har brug for hjælp.

På stedet er der også ankommet to ambulancer og to lægeambulancer for en sikkerheds skyld, hvis der skulle vise sig at dukke flere tilskadekomne op.

Københavns Beredskab overdrager senere sagen til kommunen, som vil indlede en undersøgelse i samarbejde med politi og byggemyndigheder for at fastslå grunden til uheldet.

Opdateres...