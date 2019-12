Med et indbyggertal i Storkøbenhavn, der sniger sig op på den anden side af 1,3 millioner mennesker, betyder det, at lidt over en femtedel af den danske befolkning har slået sig ned i hovedstaden.

Med så mange om buddet, når der skal købes boliger, ligger ejerlejlighederne oppe i prislejer, hvor kun de færreste kan være med.

En ny beregning fra boligsitet Boliga.dk viser således, at du for én million kroner allerhøjest kan købe 48 gennemsnitlige kvadratmeter til Storkøbenhavns priser. Mens du, der hvor du får færrest kvadratmeter for samme beløb, kun kommer op omkring 17.

Det er Københavns nyeste boligområde Nordhavn, hvor ejerlejligheder bliver handlet til landets højeste kvadratmeterpriser* - mens postdistriktet Albertslund vest for centrum altså er det sted i Storkøbenhavn, hvor du får flest kvadratmeter for én million kroner. Men der er områder i Storkøbenhavn, hvor hvor man kan få langt mere plads for pengene end andre steder.

Beliggenhed eller plads

Hvis du vil bo centralt i hovedstaden, men ikke har et bundløst budget at købe bolig for, er det altså ikke først og fremmest plads, man får for pengene. Det understreger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit.

'Det er dyrt at bo i København, og man får virkelig ikke meget for pengene. Har man kun en million at købe for, så er det allerhøjest en etværelses, man kan få i midten af byen, og det skal man bare gøre sig klart. Men når priserne er så høje, vidner det også om, at det er der nogen, der er villige til det', siger hun til Boliga.dk.

Ofte er det særligt en gruppe boligkøbere, der alligevel bliver lokket ind i centrum af hovedstaden, selvom det højst sandsynligt er på meget få kvadratmeter.

'Beliggenheden og livet i byen vil især de unge mennesker gerne have. De er villige til at gå på kompromis og bo på et lille værelse i ikke alt for god stand og måske ved en støjende vej for at få råd. Det der café og byliv betyder bare meget for unge mennesker, det er hele deres liv', siger Mira Lie Nielsen.

Hvis du vil finde en ejerlejlighed i København K, Frederiksberg C, København V eller København Ø kan du få mellem 19 og 22 kvadratmeter for en million kroner.

Derimod kan du få mellem 43 og 47 kvadratmeter, hvis du i stedet køber i Værløse, Vallensbæk Strand, Taastrup eller Ishøj.

Se ejerlejligheder til salg i Storkøbenhavn for under én million kroner

*Boliga.dk har beregnet den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris på ejerlejligheder solgt i Størkøbenhavn i perioden 01. januar 2019 til 13. august 2019 fordelt på postdistrikter og udregnet, hvor mange kvadratmeter, man kan få for én million kroner.