Emil Thorup vil ikke anbefale det til andre – i hvert fald ikke medmindre, de bliver overset af en læge undervejs, ligesom han selv gør.

For den 40-årige radio og tv-personlighed er i jagten på et længere liv gået på en så ekstrem diæt, at mange er blevet bekymrede for ham.

Særligt forskrækkende kan det virke med de mange piller, han dagligt indtager, forklarer Emil Thorup i B.T.s podcast 'Det, vi taler om'.

»Det ser voldsomt ud med 50 piller, og det kan også afføde en del bekymring,« forklarer den 40-årige podcastvært.

For udover at undgå alkohol, træne rigeligt og sørge for at få sin nattesøvn og sit daglige skud sollys om morgenen, så spiser Emil Thorup også en masse piller i forsøget på at nedbringe sin biologiske alder og leve længere.

Men særligt pillerne har givet anledning til bekymring.

For det kan eksempelvis være farligt for leveren, hvis man indtager for mange vitaminer.

Der er dog mange andre slags piller end vitaminpiller iblandt Emil Thorup daglige 50 styks, forsikrer han.

»Rigtig mange af de piller, jeg spiser, er egentlig ikke vitaminer og mineraler,« forklarer den 40-årige podcastvært i fredagens udgave af 'Det vi taler om'.

»Det er sådan set bare noget ekstra mad, jeg ikke får nok af. For eksempel hvidløg eller ingefærrod. Jeg vælger bare at have det i pilleform, fordi det er nemmere at have med rundt.«

Emil Thorup anslår, at det nok er omtrent halvdelen af pillerne, der blot er 'mad i pilleform', så han kan være 'sikker på at få den optimale mængde'.

Desuden understreger Emil Thorup, at der er en læge, der følger ham tæt i hans ekstreme livsstilsomlægning.

For det er ikke noget, man bare sådan skal kaste sig ud i.

»Det er klart noget, man skal passe på med, og jeg bliver jo regelmæssigt målt. Så jeg vil ikke anbefale, at man går så all in som mig, med mindre man bliver tjekket samtidig,« understreger Emil Thorup.

