I denne weekend dyster alle de største nørder inden for lydudstyr til biler i decibel og lydoplevelser.

En hobby og konkurrence, der ikke er helt billig, hvis man deltager for at vinde.

Om det er en stationcar, en varevogn eller en lille fiks sportsvogn, så er europamesterskabet i bilstereo, som netop nu finder sted i Salzburg, et bevis på, at alle slags biler kan fyldes til bristepunktet med højttalere, forstærkere og subwoofere.

Fire danskere er blandt de cirka 250 deltagere, men forventningerne til pokaler er ikke store:

»De biler, der vinder, har typisk et team på fire til otte mand bag sig. Der er f.eks. både en smed, en snedker, en specialist i software og en specialist i lyd. Der er måske brugt 1.000 timer på at bygge de biler. Det har vi bare ikke mulighed for i Danmark,« fortæller Steffen Haslund Schmidt.

Han er formand for EMMA Danmark. EMMA står for European Mobile Media Association og er et netværk for lydentusiaster, der blev stiftet i år 2000. I dag er netværket etableret i mere end 40 lande, hvor der bliver holdt nationale mesterskaber i bilstereo.

Der bliver både dystet i højeste og flotteste lyd, og det kræver vidt forskellige biler. De biler, der dyster i højeste lyd, kan være fyldt op med cement i bunden, så der er så lydtæt som muligt. Mange af bilerne i den kategori overstiger 140 decibel, som i volumen svarer til et fly, der letter.

I konkurrencen om flotteste lyd handler det om, at instrumenter og kunstner skal gengives så troværdigt som muligt. Men bilerne bliver også bedømt på, om installationerne er lavet ordentligt og sikkert.

De danske deltagere Begyndere Tobias Blaabjerg Lindskrone med en Volkswagen

Morten Kronborg Madsen med en Opel Professionelle Jesper Andersen med en Peugeot

Mads Elliott Nyegaard med en Hyundai

»Det er så surrealistisk, når optagelser fra en cd kan gøres så virkelige, at man kan se kunstneren foran sig. Det er ikke bare en bil med lydudstyr – det ender med at blive en oplevelse. Jeg får helt gåsehud af at tale om det. Det må sgu lyde underligt, men vi har alle hver vores drug,« forklarer Steffen Haslund Schmidt.

Det er måske netop forklaringen på, at de 250 entusiaster bruger så mange penge på lydudstyr til deres biler. Steffen Haslund Schmidt anslår, at der er brugt cirka en million kroner på nogle af de dyreste biler til stævnet, f.eks. den russiske casinobil.

Han understreger dog, at de fleste bruger et sted mellem 50.000 og 100.000 kroner. Den dyreste danske bil er der lagt 200.000 kroner i.

Som man hurtigt kan fornemme af videoen øverst i artiklen, er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan bilerne kan bygges. Steffen Haslund Schmidt mener, at den russiske casinobil er en af de mest gennemførte ved dette års EM i bilstereo, men det er langtfra det vildeste, han har set i årenes løb.

»Jeg har set en bil, hvor bagagerummet var et akvarium. De havde simpelthen fundet frem til en væske, som elektronikken kunne tåle at komme ned i. Der har også være nogle nordmænd, der havde købt en gammel ambulance, hvor det bare var subwooferen, der var indlagt, i stedet for et menneske.«

Først i aften er der præmieoverrækkelse, og danskerne ved, om de mod forventning kan tage en pokal med hjem.