Når et rumfartøj eksploderer, kort efter at det er blevet opsendt, vil det oftest blive betegnet som en katastrofe.

Men ifølge Space.com var det ikke tilfældet, da den Elon Musk-ejede rumfartsvirksomhed SpaceX i går sendte deres Crew Dragon-rumfartøj afsted. Det skriver Videnskab.dk, hvor du også kan se et videoklip af eksplosionen.

For da raketten tilsyneladende sprang i luften, 1 minut og 24 sekunder efter at den var lettet, så gik alt faktisk efter planen.

Eksplosionen blev nemlig foretaget med fuldt overlæg som del af udviklingen af en ny rumkapsel, der i fremtiden skal fungere som nødlandingsfartøj for astronauter, i tilfælde af at der opstår problemer ved opsendelsen.

Rumkapslen blev adskilt fra rumfartøjet i omkring 19 kilometers højde, da rumkapslens egne kraftfulde SuperDraco-raketter blev antændt.

Rumfartøjet blev kort efter sønderknust, mens rumkapslen fortsatte sin færd, indtil den nåede en højde på 40 kilometer, hvorefter den langsomt begyndte at dale mod Atlanterhavet.

Ved et pressemøde afholdt af NASA og SpaceX blev testflyvningen af Crew Dragon beskrevet som en stor succes. Rumkapslen landede tilsyneladende uskadt i Atlanterhavet, 9 minutter efter at rumfartøjet var blevet opsendt.

Den seneste testflyvning var den sidste i en række tests, der skulle foretages, for at afprøve om Crew Dragon i fremtiden er i stand til at transportere astronauter til Den Internationale Rumstation.

SpaceX har allerede afprøvet Crew Dragon med en ubemandet tur tilbage i marts 2019, og efter planen skal rumfartøjet for første gang medbringe astronauter til rumstationen i marts 2020.

Den vellykkede test kommer på et belejligt tidspunkt for både NASA og SpaceX, da der snart skal vælges et fartøj, som skal bringe astronauter til Den Internationale Rumstation i år.

Kun russiske rumfartøjer har været i stand til at transportere astronauter til rumstationen, siden en række amerikanske rumfartøjer blev trukket tilbage i 2011.

