Spørgsmålet om, hvorfor en pige pludselig havde blod strømmende fra øjnene, har fået læger fra All India Institute of Medical Sciences i New Delhi til at rive sig i håret.

Blodet løb, helt uden den indiske pige havde ondt eller var ked af det.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Selvom lægerne på klinikken har udført en lang række forskellige tests på pigen, var det ikke muligt at komme med et svar på, hvorfor blod pludseligt viste sig i øjenkrogen i stedet for tårer.



Pigen havde ingen nævneværdig sygdomshistorik, og hendes tårekirtler og blod fejlede ingenting.

Tårerne, der gled fra øjnene, var der heller intet usædvandligt ved – ser man bort fra det åbenlyse faktum, at de var fyldt med blodceller, ifølge ScienceAlert.

Det ekstremt sjældne og meget gruopvækkende fænomen kendes som haemolacria.

Det er blandt andet kendt fra et væld af historiske kilder.

Blandt andet fra den græske læge Aëtius fra Amida, der beretter om børn med blod, der løber fra øjenkrogene, skriver ScienceAlert.

Måske kan hormoner være en forklaring bag. I 1991 blev der foretaget et studie af 125 raske personers tårer, hvor der blev fundet spor af blod hos næsten en femtedel.

Heraf havde de fleste altså menstruation, så måske har blodtårerne noget at gøre med hormoner.

Men fænomenet er ikke noget, der bare opstår hos kvinder.

Videnskab.dk har tidligere skrevet om en italiensk mand, der for to år siden dukkede op på skadestuen i hjemlandet med blod strømmende fra øjnene.

Han led af en sygdom, hvor der var en smule for meget blodtilførsel til øjets membran.

Desværre har det indtil videre ikke været muligt at diagnosticere den unge pige som andet end ’uforklarlig’.

Det sjældne tilfælde er beskrevet i detaljer i en sagsrapport publiceret i tidsskriftet BMJ Case Reports.

