Antallet af både sigtelser og domme for voldtægter er eksploderet.

Helt konkret blev der i 2020 rejst 987 sigtelser for voldtægter i hele landet, viser en ny opgørelse fra Justitsministeriet.

Det er mere end dobbelt så mange sigtelser som for otte år siden, i 2012, hvor der blev rejst 417 sigtelser.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) ser meget alvorligt på den store stigning.

Se den vilde stigning i sigtelser og domme Sigtelser for voldtægter i hele Danmark: 2020: 987 2019: 924 2018: 838 2017: 713 2016: 615 2015: 488 2014: 432 2013: 447 2012: 417 Domme for voldtægter i hele Danmark: 2020: 217 2019: 175 2018: 186 2017: 154 2016: 139 2015: 151 2014: 123 2013: 137 2012: 132 Kilde: Justitsministeriet

»Jeg ser på tallene med stor alvor, for voldtægt er en modbydelig forbrydelse, som desværre bliver begået i alt for stort omfang,« siger Nick Hækkerup.

Nationaliteterne på mange af de voldtægtssigtede, der ender i retten og får en dom, kommer længere nede i artiklen.

I samme periode er antallet af domme også steget ret markant. Sidste år er der faldet dom i 217 sager mod kun 132 domme i 2012.

22-årige Emilie Riddersholm fra Aarhus er et af ofrene. For fire år siden anmeldte hun en voldtægt til politiet.

Emilie Riddersholm blev voldtaget til en fest, Nu glæder hun sig over en ny lovgivning om samtykke.

»Det sidder i mig, hvad der skete. Jeg tænker ikke hver dag på det mere, men det fylder stadig i mig,« siger Emilie Riddersholm, der stod frem i B.T.-serien #voldtaget.

Gerningsmanden endte med at blive dømt ved Retten i Aarhus, men han blev bagefter frikendt ved Vestre Landsret.

Emilie Riddersholms historie var da også en af årsagerne til, at der sidste år kom en ny lov på voldtægtsområdet, så der fra 1. januar i år skal være samtykke mellem begge parter, før nogen har sex.

Ellers er der tale om voldtægt.

Jeg var grædefærdig og hyperventilerede Emilie Riddersholm til B.T. i 2018

Nick Hækkerup tror dog næppe, at den nye samtykkelov alene er nok til at få stoppet stigningen i sager om voldtægter.

Derfor er der også kommet flere muligheder for specialiserede teams i alle politikredsene og mulighed for videoafhøring af voldtægtsofre ind i den nye politiaftale.

Men der er også brug for ændringer i samfundet, når det gælder seksuelle overgreb.

»Jeg håber og forventer, at vi med den nye lovgivning og de nye initiativer ikke alene får fat i flere voldtægtsforbrydere, men også får en kultur- og adfærdsændring i samfundet i forhold til seksuelle overgreb,« siger ministeren.

Udlændinge dømt for voldtægter i Danmark Af de 217 dømte for voldtægt sidste år har 53 udenlandsk nationalitet. Altså har de ikke dansk statsborgerskab. Her er nationaliteten på de udlændinge, der fik afgjort domme for voldtægt i år 2020: Syrien (7 domme) Tyrkiet og statsløse (5 domme) Algeriet, Somalia, Eritrea, Irak, Litauen og Grønland (2 domme) Afghanistan, Brasilien, Bulgarien, Egypten, Bosnien, Frankrig, Iran, Jordan, Indien, Jamaica, Polen, Letland, Pakistan, Uganda, Libanon, Nepal, Rumænien, Portugal, Rusland, Tunesien, Ukraine, Sverige og Færøerne (1 dom) Kilde: Justitsministeriet

Seneste opgørelse for 2020 viser nemlig, at 53 af 217 dømte for voldtægt sidste år havde udenlandsk nationalitet.

Det svarer til 24 procent eller lige knap hver fjerde.

Syrien ligger nummer et på listen over udenlandske nationaliteter på personer dømt for voldtægt sidste år i Danmark.

Nummer to er personer fra Tyrkiet og statsløse.

»Tallene viser med al tydelighed, at vi har et problem med en etnisk slagside, når relativt mange udlændinge dømmes for voldtægt, ligesom vi har et åbenlyst problem, når over halvdelen af de indsatte i landets lukkede fængsler og arresthuse er indvandrere, efterkommere eller udlændinge,« siger Nick Hækkerup.

Han kalder det et 'kæmpe problem' både for fællesskabet og samfundet.

»Det er først og fremmest et kæmpe problem for vores fællesskab og vores samfund, at der er grupper, som slår så markant ud i forhold til at begå kriminalitet,« siger ministeren og tilføjer:

»Det udfordrer vores sammenhængskraft, og derfor er det også regeringens politik, at udlændinge uden dansk statsborgerskab, som bliver dømt for voldtægt, skal udvises, i det omfang der er grundlag for det.«

Justitsminister Nick Hækkerup peger på, at der er et problem med relativt mange udlændinge, der begår kriminalitet som voldtægter.

Helt konkret er det Det Konservative Folkepartis retsordfører, Naser Khader, som efter spørgsmål til justitsministeren har fået tallene frem om antal af voldtægtssager samt nationaliteten på de dømte.

»Det er dybt bekymrende, at der er så stor stigning i sager om voldtægter,« siger han.

Naser Khader savner yderligere svar fra Nick Hækkerup om de dømtes indvandrerbaggrund. Ministeriet har kun oplyst de dømtes nationalitet, som altså i knap hver fjerde dom er udenlandsk.

»Jeg vil spørge ministeren, hvor mange af de dømte med dansk nationalitet der egentligt er anden eller tredje generation af indvandrere, så vi får frem, hvor mange med indvandrerbaggrund der egentligt bliver sigtet eller dømt for voldtægter,« siger han.