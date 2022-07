Lyt til artiklen

Du har sikkert oplevet, at priserne er steget på det meste, når du er i supermarkedet.

Men faktisk lægger de stigende råvarepriser så stort et pres på de danske fødevarevirksomheder, at det rammer deres produktion, skriver Finans.dk.

Brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer, L&F, har lavet en såkaldt konjunkturmåling, hvor hele 86 procent af virksomhederne svarer, at stigende råvarepriser er en væsentligt begrænsende faktor i produktionen.

I de knap 10 år L&F har gennemført konjunkturmålingerne, er det aldrig tidligere set, at en enkelt faktor har udgjort så stort et problem for fødevareerhvervet.

Hvad betyder de højere priser i supermarkedet for dig?

»Stigende udgifter til råvarer lægger et enormt pres på indtjeningen i hele værdikæden. Presset på indtjeningen forstærkes af de stigende energipriser,« siger cheføkonom Martin Kristian Brauer fra L&F, til Finans.dk.

Prisen på landbrugsråvarer begyndte at stige allerede i sommeren 2020, efter coronarestriktionerne mange steder satte produktionen ned.

I år har krigen i Ukraine så sendt priserne på korn og andre landbrugsråvarer op i luftlag, der aldrig er set før.

»De stigende priser på især råvarer og energi har været en kæmpe udfordring, som har givet os grimme ridser i lakken gennem hele 1. halvår. Det er først nu i juli, at vi kan genforhandle vores salgspriser. Helt frem til nu har vi selv måttet stå på mål for de stigende omkostninger,« fortæller Flemming Paasch, administrerende direktør i fødevarevirksomheden Easyfood, til Finans.dk.