Følelsen af frygt eller ensomhed. Manglende energi. Søvnbesvær. Tanker, der flyver rundt. Der bliver snerret af kæresten eller børnene.

Helt normale reaktioner, når en ny hverdag rammer, præcis som det er tilfældet i Danmark lige nu, hvor coronavirussen hærger i en sådan grad, at alle helst skal blive hjemme.

»Vi forsøger at komme af med nogle frustrationer, vi ikke ved, hvad vi skal gøre ved,« fortæller Tine Skipper, der er mentalcoach og uddannet psykoterapeut.

»Vi står over for en forandring allesammen. Der er det forskelligt, hvordan vi hver især håndterer forandringer. Nogle tænker, det hurtigt går over, og tager det ikke ind. Når vi så tager det ind og ser, det er alvor og at man altså virkelig skal blive hjemme, er det der, man begynder at reagere,« fortæller hun.

Tomme gader er lige nu en del af hverdagen i Danmark. Foto: Ernst van Norde Vis mere Tomme gader er lige nu en del af hverdagen i Danmark. Foto: Ernst van Norde

Men hvordan kan man så håndtere hele situationen bedst mentalt?

Tine Skipper har nogle klare råd til, hvordan der kan arbejdes med det i den svære situation.

Fokuser på det, du kan gøre noget ved

»Det, der kan gøre os mest frustrerede og stressede, er at bruge energi på det, vi ikke kan gøre noget ved. Det handler om at tænke på, hvad man kan kontrollere, og det er, hvordan man reagerer og bruger sin tid.«

Lav en liste over de ting, du kan gøre

»Kan jeg sikre mig selv økonomisk for eksempel? Se på, hvad der gør dig glad: At tænde stearinlys derhjemme, tage et glas rødvin om aftenen, gøre sig umage med det måltid mad, der ikke er tid til i hverdagen, at løbe en tur, rydde op, Facetime med svigermor eller mødes med vennerne over Skype. Vi vælger selv, hvordan vi agerer.«

Også om natten er gaderne tomme. Her i København. Foto: Nils Meilvang Vis mere Også om natten er gaderne tomme. Her i København. Foto: Nils Meilvang

Prøv at se på det positive

»Miljøet får det bedre i en periode. På studierne lærer man at lære ad omveje. I stedet for at tænke på det, der ikke lykkes, kan man tænke på det, der kan komme ud af det her.«

Søg andre, hvis du er ensom

»Jeg vil foreslå, man opsøger et fællesskab online, som måske kan hjælpe for eksempel de ældre til at møde nogen der. Hvor man er vant til at mødes i den lokale for at spille banko, kan man hjælpe hinanden til, at man kan mødes den vej.«

Se muligheder og ikke begrænsninger

»Når man sidder og måske er ensom eller frustreret, kan man se på de muligheder, man har, hvis man tænker lidt ud af boksen. Kan man bruge Facetime? Mødes i et andet forum? Vi snakker også altid om, at alt går så stærkt. Nu har vi mulighed for at geare ned og lige give børnene den ekstra krammer. Vi kan nå nogle af de ting, vi normalt ikke kan. Man skal generelt prøve at flytte fokus.«

Undgå stress

»Man sidder hjemme med både arbejde og børn. Der er også lige bunken af vasketøj. For nogle er det svært at holde fokus, og her vil jeg anbefale, at man inden dagen starter laver en plan for, hvad man skal nå. Prioriter det vigtigste først. Sørg for at lægge pauser ind, og sidder man to voksne, kan man aftale, at man får arbejdsro på skift, mens den anden hjælper børnene. Og så kan man lukke døren for det vasketøj, så du ikke kan se det, og lav en plan for, hvornår det skal tages, så du ikke går med dårlig samvittighed.«