Det er på en og samme tid imponerende og chokerende, at en syvårig pige og hendes far har fundet en 20 år gammel pommesfrites-sauce fra McDonalds i den danske natur. Næsten uden at være blevet ældet.

»Da hun kom med den her pommesfrites-sauce, tænkte jeg; 'det er godt nok længe siden, at de så sådan ud'. Jeg kiggede på holdbarhedsdatoen og fik et chok. Jeg måtte se efter to-tre gange for at være sikker på, at det var rigtigt,« fortæller Kim Roed, der forrige weekend fandt den lille gule og hvide plastikindpakning under en affaldsindsamling med sin datter.

Saucen fra McDonalds var dateret til december 1998 og havde derfor fundet vej til en grøftekant i Kolding samme år, som Storebæltsbroen åbnede for biler for første gang og Den lille Havfrue på Langelinie mistede sit hovede for anden gang.

For syvårige Freja, som fandt det lille stykke skrald, var det helt vildt og samtidig uforståeligt, at saucen havde to årtier bag sig.

»Hun forstod ikke helt, hvor gammel den var, da jeg sagde, at den blev produceret for 20 år siden. Jeg forklarede så, at den er fra dengang, hvor far gik i skole, og så forstod hun det og blev meget chokeret,« siger Kim Roed.

Det er omtrent den samme reaktion, Berit Asmussen, miljøbiolog og kampagnemedarbejder i organisationen Plastic Chance, har på historien.

»Det er fuldstændig sindssygt, men det er ikke særlig overraskende. Vi ved jo, at plastik holder et par hundrede år i naturen,« siger hun.

»En plastikpakke fra McDonalds bliver nedbrudt langsomt, hvis den ligger i læ for regnen og ikke bliver gnedet og slidt af sand og jord. På den måde kan selv datomærkningen overleve på pakken i lang tid.«

I virkeligheden er den type fund ikke enestående, da man ofte finder plastik, der kommer fra fjerne egne af verden, og som trods mange år i naturen stadig forekommer uforandret og genkendeligt.

Dit ispapir lever helt op til to år i naturen, og plastikflasker i 500 år, mens det langsomt bliver nedbrudt til mikroplastik.

»Det er et forurenende element, der er lavet af et materiale, som er problematisk for dyrene, hvis de spiser det, eller for naturen, når det som mikroplastik lander i vores jord og vand. Plastikken kan også være tilsat problematiske stoffer og kemikalier,« forklarer Berit Asmussen.

Alvoren i vores plastik- og affaldsforurening er syvårige Freja også blevet meget bevidst om nu.

Hun er på den ene side meget stolt over sit fund af den gamle McDonalds-sauce, som på Facebook er blevet delt mere end 13.000 gange. På den anden side er hun nu også blevet så motiveret til at fortsætte affaldsindsamlingen i lokalområdet, at hendes far dagligt bliver spurgt, hvornår de igen skal ud og holde naturen ren.

Madbeholdere og engangsplastik fra take-away er en af de største affaldskilder i naturen, og det er plastikindpakningen fra den 20 år gamle pommesfrites-sauce et eksempel på.

Det er ifølge Berit Asmussen derfor nødvendigt at gøre op med en miljøforurenende og ressourcekrævende brug-og-smid-væk kultur.

»McDonalds skal simpelthen ikke sælge deres sauce i plastikindpakning, men i stedet finde en løsning, hvor man kan tappe dem i bøtter, som bliver vasket op og brugt igen.«

McDonalds: Det er dybt beklageligt

Hos McDonalds er man kede af fundet, og kæden understreger over for B.T., at man allerede nu er i færd med at udfase plastik i emballagen.

»Det er dybt beklageligt. Plastik er hundredevis af år om at blive nedbrudt i naturen, ligesom nedbrydningsprocessen er problematisk for miljøet, og det er et fælles ansvar for forbrugere og producenter at sikre, at der ikke smides emballage, herunder plastikemballage i naturen,« skriver Mads Friis, kommerciel Direktør for McDonald’s i Danmark, i en mail til B.T.

»Hos McDonald’s prioriterer vi det ansvar højt. Først og fremmest ved at arbejde ambitiøst med udfasning af plastik i vores emballage og engagere os i lokale samarbejder, der skaber opmærksomhed om affaldsproblematikken og sikrer løbende affaldsindsamling belastede steder.«

Kæden regner med, at man i 2022 har udfaset traditionel plastik, og at man i øvrigt overvejer bionedbrydelig emballage.