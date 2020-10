Med 322 nye smittetilfælde har Danmark tirsdag registreret det laveste smittetal i næsten en måned, og det giver grund til optimisme ifølge ekspert.



- Vi kan godt begynde at glæde os over tallene, siger Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitetscenter.

- Der er en usikkerhed på de her daglige tal, fordi der typisk er flest, der bliver testet i begyndelsen af ugen.

- Men tallet er faldet med 70 siden sidste tirsdag, så det her kan godt ses på et tegn på, at epidemien er ved at aftage lidt.

- Det skal vi vel tolke som en konsekvens af regeringens tiltag.



Opdateres...