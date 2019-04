Lørdag går tusindvis af danske forældre på gaden for at demonstrere mod dårlige forhold i deres børns vuggestuer og børnehaver.

En ekspert kalder bevægelsen for helt unik.

»Det, at forældrene i tusindvis går på gaden, er unikt - også internationalt. Der er helt tydeligt noget, der er kommet op til overfladen, som har ligget og ulmet i lang tid,« siger lektor ved Center for Daginstitutionsforskning på Roskilde Universitet Annegrethe Ahrenkiel.

Hun er ikke i tvivl om, at pædagogerne i de danske vuggestuer og børnehaver er spændt hårdt for i disse år.

Er der færre pædagoger på daginstitutionernes stuer i dag end for 10 år siden?

»Ja, det er der ingen tvivl om. Men det er svært at sige, hvor mange færre.«

»Det er ikke så enkelt at opgøre, hvor mange pædagoger der er på stuerne til at tage sig af børnene.«

»Pædagogerne har fx mange andre opgaver i dag end for 10 år siden,« siger Annegrethe Ahrenkiel og uddyber:

»Nu skal de hele tiden lave dokumentation, så der er mindre tid til børnene. Samtidig tæller lederen af institutionen ofte med i normeringen, men lederen sidder ofte på sit kontor og er ikke på stuen.«

Hun påpeger samtidig, at man også skal tage højde for ferie, sygdom og eksempelvis deltidsansatte, når man ser på antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Forstår du, at tusindvis af forældre landet over har tænkt sig at demonstrere mod forholdene i daginstitutionerne på lørdag?

»Det forstår jeg fuldstændigt.«

»Forældrene går på gaden, fordi mange har fået nok af den dårlige samvittighed og af at have ondt i maven, når de afleverer deres børn i pressede situationer. Det virker til, det er års frustrationer, som nu kommer frem.«

Hun fortæller, hvorfor det er vigtigt med flere pædagoger på stuerne.

»Børn har nogle helt basale nødvendigheder som tryghed og nærvær. Man kan ikke rationalisere arbejde med små børn.«

»Og man kan ikke bare planlægge sig ud af, at nogle kommer op at slås, eller en tisser i bukserne. Og så kommer børnene til at rende rundt i timer med røde numser, da pædagogerne ikke kan gå fra resten af børnene for at skifte dem.«