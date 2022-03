Christian Ougaard lægger ikke fingre imellem, når han skal sætte ord på den bestikkelsessag i Rigspolitiet, der tirsdag den 8. marts 2022 får sin foreløbige afslutning.

Klokken 12.45 falder der nemlig dom, og tidligere afdelingschef Bettina Jensen og konsulent Mariann Færø finder ud af, om de skal i fængsel, eller om de kan gå fra retten som frie kvinder.

»Det er en historisk sag,« siger Christian Ougaard.

Han er bestyrelsesmedlem i organisationen Transparency International, der bekæmper korruption, og har derfor indgående kendskab til de bestikkelsessager, der har været i Danmark i nyere tid.

Bettina Jensen er tiltalt for at modtage bestikkelse. Foto: Tegner: Anne Gyrite Schütt Vis mere Bettina Jensen er tiltalt for at modtage bestikkelse. Foto: Tegner: Anne Gyrite Schütt

Anklagemyndigheden kræver to års fængsel til Bettina Jensen for at modtage bestikkelse og ti måneders fængsel til Mariann Færø for at yde bestikkelse.

Anklagerens krav lægger sig på niveau med de domme, der i 2018 blev givet i den såkaldte Atea-sag. Her blev flere offentlige chefer dømt for at have modtaget ure, Dubai-ture og it-udstyr. Hovedmanden, tidligere it-chef i Region Sjælland René Clausen, fik skærpet straffen til to års ubetinget af Landsretten. Værdien af bestikkelsen var 320.000 kroner.

»Sagen i Rigspolitiet er anderledes, fordi det handler om udveksling af rede penge. I Atea-sagen var der i højere grad tale om det, man vil kalde smørelse,« siger Christian Ougaard og fortsætter:

»Det er selvfølgelig også alvorligt, men overførsler af penge er i dansk sammenhæng et særsyn og vel også den mest rene form for bestikkelse,« siger han.

Christian Ougaard -–der også er jurist, forvaltningsretskonsulent og ekstern lektor ved Københavns Universitet – er med på scenen onsdag den 9. marts 2022, når denne artikels journalist fra klokken 17 fortæller om sit arbejde med at afdække bestikkelsessagen i Rigspolitiet. Det er dagen efter dommen.

Der er også lavet en podcast om sagen: ‘Politichefens hemmelighed’, hedder den. Den er i skrivende stund downloadet mere end 140.000 gange.

Podcasten fortæller om sagen fra det første tip for seks år siden og til det, der nu er blevet en retssag med krav om flere års fængsel, og Christian Ouggaard vil bidrage med sin enorme viden om korruption under arrangementet.

»Sagen stiller et helt centralt spørgsmål, hvis Bettina Jensen bliver dømt: Hvordan kan bestikkelse finde sted i toppen af dansk politi, og hvordan flugter det med vores opfattelse af Danmark som verdens mindst korrupte land? Det er det, det er så tankevækkende ved denne her sag,« siger han.