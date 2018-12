Da Vordingborg Kommune besluttede at hente plejebørnene Emilie og Rasmus fra skole og anbringe dem på et opholdssted, skete der ikke bare én, men flere fejl. Det siger Caroline Adolphsen, der er lektor med speciale i socialret på Aarhus Universitet.

Som udgangspunkt har Vordingborg Kommune ret til at beslutte, at Emilie og Rasmus skal flytte fra den familie, hvor de har boet i henholdsvis otte og 11 år. Men når det er sagt, mener juristen, at kommunen har begået flere alvorlige sagsbehandlingsfejl.

Sagen kort Torsdag den 22. marts hentede Vordingborg Kommune børnene Rasmus og Emilie fra skole. Uden varsel og uden mulighed for at sige farvel, blev børnene flyttet fra den plejefamilie, hvor de har boet, siden de var henholdsvis 14 dage og 11 måneder gamle. Ved en børnesamtale syv uger tidligere havde Emilie fortalt sine sagsbehandlere, at hendes plejefar have taget hende i armen og låst hende inde. På den baggrund anmeldte kommunen Jens Erik Mathiesen for vold, anbragte børnene på en døgninstitution og anbragte dem i en ny skole. Efter at have afhørt børnene, plejeforældrene og sagsbehandleren, frafaldt politiet sigtelsen. Alligevel fastholdt kommunen, at børnene ikke måtte komme tilbage. Siden flytningen har børnene kun fået lov at se deres tidligere plejeforældre fire gange - under overvågning. Kommunen afbrød i oktober al kontakt mellem børnene og deres tidligere plejeforældre. Emilie og Rasmus er ikke børnenes rigtige navne. B.T. har af hensyn til plejebørnene og deres biologiske forældres privatliv anonymiseret deres navne. Redaktionen er bekendt med de rigtige navne.

Første fejl er, at sagsbehandlerne ikke undersøger sagen ordentligt, inden de beslutter at flytte børnene.

»Kommunen er forpligtet til at oplyse sagen. De er forpligtede til at inddrage alle relevante oplysninger, hvilket vil sige, at de i almindelighed også skal indhente en udtalelse fra plejefamilien,« siger hun.

Fejl nr. 1 B.T. har forelagt Caroline Adolphsens kommentarer for Jakob Thune, der er direktør for Børn og Ungeområdet i Vordingborg Kommune. Men henvisning til sin tavshedspligt udtaler han sig ikke om den konkrete sag, men helt generelt. Fejl nr. 1: Der indhentes ikke en udtalelse fra plejefamilien

»Der er ingen formkrav til, hvordan en høring skal ske, men den kan tilsidesættes, hvis der f.eks. er mistanke om vold. Hvis vi ikke hører et opholdssted, men flytter barnet, og opholdsstedet så efterfølgende skriver til os, at det er en meget dårlig idé. Så er de blevet hørt.« Hvordan kan I indhente en udtalelse på bagkant, når beslutningen er truffet?

»Vi er blevet stillet netop det spørgsmål i forbindelse med Ombudsmandens undersøgelse af sagen. Vi har ikke fået kritik, så vi er af den opfattelse, at der kan være situationer, hvor man er nødt til at gøre det på bagkant - af hensyn til barnet. Overvejelsen for os er hensynet til at handle hurtigt holdt op mod hensynet til at høre en plejefamilie eller et opholdssted.«

Det gør Vordingborg Kommune ikke. Begrundelsen er, at sagen er akut, fordi kommunen anmelder Jens Erik Mathiesen for vold. Men den begrundelse holder ikke, siger Caroline Adolphsen og noterer sig fejl nummer to.

Voldsanmeldelsen baseres på en børnesamtale, som blev afholdt med Emilie, syv uger før børnene blev hentet. Når der går syv uger, kan kommunen ikke bruge argumentet om, at sagen er akut, siger hun.

Jo længere tid et plejebarn har boet i en plejefamilie, des stærkere er tilknytningen og desto mere skal der til, for at et barn skal væk Caroline Adolphsen, lektor på Aarhus Universitet

»Der kan man godt tillade sig at sige, at de er lidt friske i kommunen. Det er ikke en akut sag. Børnene har boet i familien i lang tid efter børnesamtalen, så kommunen har haft masser af tid til at indhente sine udtalelser.«

Når de ikke gør det, træffer Vordingborg Kommune en afgørelse, der ikke opfylder lovens betingelserne.

Fejl nr. 2 Sagen er ikke akut, fordi der går syv uger, før børnene hentes

»Jeg kan godt følge logikken, men det er vi ikke herrer over. Der er ventetid, fra vi indgiver en anmeldelse om, at vi har en formodning om et overgreb, til politiet kan afhøre et barn. Vi er nødt til at handle så hurtigt, vi kan.« Hvis I kan vente syv uger på en tid hos politiet, hvorfor kan I så ikke give børnene tid til at sige farvel?

»Man kan altid kun handle på den viden, man har på et givent tidspunkt. Hvis man får en viden og venter to uger, så har man et problem. Får man en viden og handler, kan man altid bagefter blive spurgt, hvorfor gjorde I ikke sådan eller sådan? Når det ikke var noget om det, var det så ikke for voldsomt? Men igen - det er barnets tarv og sikkerhed, der er i fokus.« Et notat fra Børne- og Socialministeriet siger, at flytningen af et anbragt barn skal være så skånsom som muligt. Barnet skal forberedes, vænne sig til nye voksne og få lov at tage afsked. Ingen af kravene er opfyldt, hvorfor?

»Vi har mulighed for at handle hurtigt, hvis det er til barnets bedste. Hvis man ikke har haft mulighed for at tage de hensyn, du nævner, fordi man er nødt til at handle prompte, kan man efterfølgende se på, hvordan vi kan råde bod på det.« Hvad kan I gøre?

»Vi kan give barnet mulighed for at sige farvel til de gamle rammer eller støtte dem i forhold til det nye opholdssted, eller hvad det nu kan være. Enhver ændring for barnet er selvfølgelig en udfordring, som kan kræve, at vi gør noget ekstra. Hvis der er mulighed for at planlægge en flytning og forberede alle parter på det i god tid, er det selvfølgelig at foretrække. Men er muligheden ikke til stede - af hensyn til barnet - må vi støtte op på bagkant.«

Fejl nummer tre: Selvom politiet, straks efter de har afhørt plejeforældrene, plejebørnene og kommunens sagsbehandler, dropper sigtelsen mod Jens Erik Mathiesen, fastholder kommunen, at det er 'en skærpende omstændighed', at han er anmeldt for vold. Det argument strider mod almindelige retsprincipper.

»Man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist,« siger Caroline Adolphsen.

»Hvis han var dømt for vold mod sine plejebørn, var det en anden snak.«

Når Jens Erik Mathiesen ikke sigtes for vold, burde kommunen have undersøgt børnenes samlede tilknytning, før de traf en afgørelse om nyt anbringelsessted.

Fejl nr. 3 Kommunen fastholder opsigelsen, selvom politiet dropper sigtelsen

»Vi har pligt til at varetage barnets tarv og pligt til at handle - selv på en mistanke om vold eller overgreb. Den pligt skal vejes op mod vurderingen af almindelige retsikkerhedsprincipper.« Når politiet frafalder sigtelsen, skal I så ikke genoverveje sagen med åbent sind?

»Jo. Hvis politiet frafalder en sigtelse, har vi selvfølgelig pligt til at spørge os selv, om mistanken så også er væk. Eller om er der andre forhold i sagen, der gør, at vi er overbevist om, at der er foregået noget. Det er hele tiden med fokus på barnets tarv, hvor vi har den skærpede pligt til at skærme børn mod overgreb og vold.« Kolliderer det ikke med princippet om, at man er uskyldig til det modsatte er bevist?

»Man kan godt opfatte det sådan, når vi trods en sigtelse er frafaldet - fordi man ikke kan bevise, at det pågældende er sket - alligevel handler som om, det var sket. Det handler om, hvilke oplysninger der samlet er tilgængelige i sagen og hvad der er politiets begrundelse for at frafalde sagen? Det kan være, at de har undersøgt sagen og fundet ud af, at det ikke er sket. Det kan også være, at de har undersøgt sagen, og er nået frem til, at de ikke kan bevise, at det er sket. Det er ikke det samme.«

Dermed er vi fremme ved den fjerde fejl. En fejl, som kommunen, ifølge Caroline Adolphsen, begår ved ikke at spørge børnene, hvordan de har det i familien, om de opfatter sig som en del af plejefamilien, om de ser plejeforældrene som forældre, og om de oplever hjemmet som deres.

I videoen kan du høre plejedatteren fortælle at hun gerne vil hjem. Vis mere

»Jo længere tid et plejebarn har boet i en plejefamilie, jo stærkere er tilknytningen, og desto mere skal der til, for at et barn skal væk. Jeg kan godt forstå, at plejeforældrene undrer sig,« siger hun.

Men det betyder ikke, at Jens Erik og Christa Mathiesen kan klage over Vordingborg Kommunes beslutning. Selvom der er begået flere fejl i sagen, kan de ikke gå nogen steder hen med deres savn og klage.

»For det er ikke dem, afgørelsen handler om. Plejeforældrene er ikke parter i sagen, og de kan ikke håndhæve en ret her.«

Det kan kun de biologiske forældre - og børnene, hvis de var fyldt 12 år.

Fejl nr. 4 Børnene skal spørges, hvor de føler sig knyttet til Hvordan sikrer I jer, at børnene bliver spurgt, hvor de synes, at de hører til?

»Det kan jeg ikke svare præcist på. Det er et arbejde, der foregår i de børnesamtaler, som sagsbehandleren har med børnene eller evt. med lærer, psykologer eller pædagoger. Jeg ved ikke, hvordan vi konkret spørger dem, men det indgår som en del af sagen.« Hvor stor vægt tillægges det, hvis børnene siger: 'Vi vil gerne hjem'.

»Vi taler med børnene om, hvordan de har det, og hvad de synes. Det er klart, det skal vi jo. Det indgår i sagen sammen med alle andre oplysninger, men jeg kan ikke sige, om det bliver vægtet 70 pct. eller 30 pct.«

Det betyder heller ikke, at Emilie og Rasmus kommer tilbage til plejeforældrene. En kommune har nemlig altid ret til at beslutte, hvor et anbragt barn skal bo, og hvornår det skal flytte opholdssted.

»Plejefamilier forventes at optræde som en familie, men de er ansat til at være det og kan ligesom alle andre lønmodtagere altid opsiges. Det er ikke gode vilkår, når det er ens familie, der bliver ramt,« siger Caroline Adolphsen.

Thomas Vorre, der formand for Plejefamiliernes Landsforening, siger:

»Som plejeforældre bliver vi fanget i vores egen job-beskrivelse. Vi er ansat til at elske de her børn, men har ingen rettigheder.«

Som plejeforældre bliver vi fanget i vores egen job-beskrivelse. Vi er ansat til at elske de her børn, men har ingen rettigheder Thomas Vorre, formand for Plejefamiliernes Landsforening

Caroline Adolphsen kan kun give ham ret:

»Man får desværre ikke altid ret, selvom man har det.«

Emilie og Rasmus er ikke børnenes rigtige navne. B.T. har af hensyn til plejebørnene og deres biologiske forældres privatliv anonymiseret deres navne. Redaktionen er bekendt med de rigtige navne.