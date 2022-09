Lyt til artiklen

Du skal ikke regne med, at det bliver billigere at købe ind til det store julebord til december.

Tværtimod.

Ifølge Ida Moesby, der er forbrugerøkonom hos Nordea, vil det få betydning for priserne til jul, at inflationen igen har taget et hop.

»Butikkerne sidder lige nu og forhandler om priserne til jul ud fra de her tal, så vi skal forvente høje priser til jul. Og det skal så lægges oven i de høje udgifter til især varme og el,« siger Ida Moesby til avisendanmark.dk.

Det kan hen og blive en rigtig dyr juleaften, vurderer ekspert. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Det kan hen og blive en rigtig dyr juleaften, vurderer ekspert. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Helt konkret viser nye tal fra Danmarks Statistik, at forbrugerpriserne i august er steget fra 8,7 procent til 8,9 procent.

Et tal, der ikke er set højere siden januar 1983.

Hos Sydbank forklarer seniorøkonom Mathias Dollerup Sproegel, at den voldsomme inflation kan brede sig til et stort problem for hele økonomien.

»Den danske inflation fortsætter med at brage op. I august steg inflationen til 8,9 procent. Det betyder, at en almindelig børnefamilie skal finde næsten 40.000 kroner ekstra i husholdningsbudgettet for at købe de samme varer som for ét år siden. Det gør rigtig av, og det får danskerne til at spænde livremmen ind,« sagde han tidligere i dag til B.T.